Most-Híd rozhoduje o nomináciách na ministrov, zmena by mala byť len v justícii

Jediná zmena by mala nastať na ministerstve spravodlivosti. Lucia Žitňanská už v novej vláde nechce byť, nahradiť by ju mal doterajší predseda poslaneckého klubu Gábor Gál. László Sólymos by mal zostať šéfom envirorezortu a dopravu by mal ďalej riadiť Árpád Érsek.

Žitňanská ani Érsek sa pred rokovaním predsedníctva nevyjadrovali. Sólymos naznačil, že Gálova nominácia by mala byť jedinou zmenou v novej vláde. „Ale rozhodne predsedníctvo,“ doplnil.

Po rokovaní predsedníctva by sa mali predstavitelia strany stretnúť s budúcim premiérom Pellegrinim. Ten je poverený zostavovaním vlády a nominácie by mal prezidentovi Andrejovi Kiskovi oznámiť v pondelok alebo utorok (20.3.). O dôvere novej vláde by mohol parlament rokovať už v stredu (21.3.).