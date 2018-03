Záujemcovia sa môžu hlásiť online alebo prostredníctvom regrutačných skupín do 27. apríla.

Rezort obrany spustil prijímacie konanie do dobrovoľnej vojenskej prípravy. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva Danka Capáková. Záujemcovia sa môžu hlásiť online na stránke ministerstva obrany alebo prostredníctvom regrutačných skupín v krajských mestách do 27. apríla tohto roka. Absolventi získajú za 11 týždňov základné vojenské vedomosti a zručnosti a viac ako 1 100 eur. Počas trvania výcviku zabezpečí rezort obrany pre vojakov bezplatné ubytovanie, stravu, zapožičanie výstroja a výzbroje a preplatenie cestovných nákladov. Po úspešnom ukončení výcviku budú absolventi povýšení na vojakov 2. stupňa, stanú sa jedným zo zdrojov záloh, a v prípade záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť absolvovať základný vojenský výcvik.

"Projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy je jednou z priorít nášho rezortu, ako aj Slovenskej národnej strany. Pre záujemcov sme ešte v minulom roku vytvorili priaznivejšie podmienky a pre tento rok sme nastavili aj termín výcviku tak, aby bol priaznivejší aj pre študentov stredných a vysokých škôl. Začiatok je teda naplánovaný na 2. júla a ukončenie na 14. septembra. Opäť bude prebiehať v Martine v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš (SNS). Ako doplnil náčelník Generálneho štábu Milan Maxim, občania sú prostredníctvom dobrovoľnej vojenskej prípravy pripravovaní na obranu vlasti a následne sú zaraďovaní do záloh, pričom majú otvorenú možnosť vstúpiť aj do aktívnych záloh a byť teda pripravení na nasadenie v rámci domáceho krízového manažmentu.

"V neposlednom rade je potrebné uviesť, že absolvovanie DVP je prínosom aj pre osobnostný rozvoj občanov a mnohé skúsenosti a zručnosti získané počas DVP využijú aj v bežnom živote,“ zdôraznil Maxim. Rezort obrany má aj tento rok ambíciu vycvičiť 150 vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorí splnia zákonné požiadavky, medzi ktoré patrí štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt na území Slovenska, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, dosiahnuté najmenej stredné odborné vzdelanie, ovládanie štátneho jazyka, telesná a psychická spôsobilosť a žiadne vedené trestné stíhanie. Dobrovoľná vojenská príprava je v súčasnosti jedinou legálnou možnosťou pre občanov, ako získať základné vojenské vedomosti a zručnosti bez vstupu do profesionálnych ozbrojených zložiek.