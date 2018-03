Nová ministerka kultúry Laššáková: Nomináciu vnímam s veľkou pokorou

Je krajskou šéfkou Smeru v Banskej Bystrici, dlhoročnou krajskou poslankyňou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a mestskou poslankyňou. Pôsobila tiež ako manažérka kultúry Štátnej vedeckej knižnice v meste pod Urpínom.

„O nominácii som sa definitívne dozvedela počas víkendu. Prijala som ju s pokorou, je to pre mňa veľká výzva. Myslím si, že idem do jedného z mála konsolidovaných ministerstiev,“ reagovala Laššáková. Hoci vie, že vzhľadom na udalosti posledných dní bude pod veľkým tlakom, tvrdí, že to nevníma ako problém.

„Nikdy som v inom prostredí ani nepracovala. V rozhlase to bolo hektické, na Okresnom úrade v Banskej Bystrici tiež, rovnako i v Zastupiteľstve BBSK za čias Mariana Kotlebu. Musela som sa stretávať s nepríjemnými problémami a riešiť ich. Človek sa však k nim musí postaviť čelom a ísť vpred,“ dodala Laššáková.

Ku svojim prioritám na ministerstve kultúry sa zatiaľ nevyjadrila, označila to za predčasné, keďže na túto funkciu je nominovaná a ešte ju oficiálne nezastáva.