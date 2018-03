Kultúrna obec ju vníma rozpačito (Profil Ľubice Laššákovej)

Ľubica Laššáková (57)

To, že si vo farbách Smeru sadne do kresla ministerky kultúry, ktorého sa dobrovoľne vzdal Marek Maďarič, očakával len málokto. Profesijné skúsenosti z tejto oblasti Ľubica Laššáková síce má, no aj sama kultúrna obec zatiaľ jej novú misiu vníma rozpačito.

„O nominácii som sa definitívne dozvedela počas víkendu. Prijala som ju s pokorou, je to pre mňa veľká výzva. Myslím si, že idem do jedného z mála konsolidovaných ministerstiev,“ reagovala včera pre TASR. Vie, že vzhľadom na súčasné politické dianie bude pod tlakom, ale nevníma to ako problém, keďže vraj nikdy v inom ako hektickom prostredí ani nepracovala.

Nateraz je tvárou známou skôr z komunálnej a regionálnej politiky. Pôsobí ako mestská poslankyňa za Smer v zastupiteľstve Banskej Bystrice. A je aj poslankyňou banskobystrického župného zastupiteľstva, vicežupankou a šéfkou poslaneckého klubu materskej strany.

V minulom volebnom období bola v krajskom parlamente súčasťou širokej opozície voči predsedovi samosprávneho kraja a extrémistovi Mariánovi Kotlebovi. Ako predsedníčka najsilnejšieho poslaneckého klubu dokonca stála na čele tohto odboja. Aj ona významne prispela k tomu, že kontroverzný extrémistický politik svoju pozíciu vo vlaňajších župných voľbách neobhájil. Spolu s poslaneckými kolegami sa napríklad ostro postavila proti tomu, že Kotleba odmietol podpísať prevzatie peňazí, ktoré ministerstvo kultúry pridelilo banskobystrickému Divadlu – Štúdiu tanca a Bábkovému divadlu na Rázcestí. Protestovali spolu aj proti prerušeniu divadelného predstavenia súboru Jána Chalupku v Brezne, ktoré sa Kotlebovi „nepáčilo“. Po svojej menovkyni a poslankyni parlamentu za Smer Jane Laššákovej, ktorú vlani v decembri prezident vymenoval za sudkyňu Ústavného súdu, nastúpila na stranícky post krajskej predsedníčky strany.

Absolvovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave, katedru rozhlasovej a televíznej žurnalistiky. Pracovala v médiách, najprv na pozícii zástupkyne šéfredaktora odvetvového časopisu Slovcepa. Potom v rokoch 1988 až 2011 ako redaktorka a moderátorka Slovenského rozhlasu. Neskôr zastávala aj pozíciu programovej a tlačovej manažérky PKO v Banskej Bystrici. Od júna 2012 bola štyri roky prednostkou Okresného úradu v Banskej Bystrici.