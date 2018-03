Haulík: Nech si opozícia vyskúša referendum

Sociológ Pavel Haulík si myslí, že ak by prezident výrazným spôsobom zasahoval do zloženia vlády, spochybnil by svoju nadstranícku pozíciu.

Je predpoklad, že prezident vymenuje novú vládu?

Je to ťažko prognózovať, ale myslím si, že by mal, pretože kandidátov na ministrov ťažko možno spochybňovať z pohľadu prílišnej angažovanosti povedzme v prospech neriešenia nejakých problémov. Pokiaľ by prezident výrazným spôsobom zasahoval do zloženia vlády, spochybnil by svoju pozíciu prezidenta, ktorý má zastupovať celé spektrum spoločnosti, nielen určité skupiny.

Najviac sa debatovalo, kto bude ministrom vnútra. Smer stavil na nestraníka Jozefa Ráža. Je to vhodná voľba?

Nepoznám ho. Ale fakt, že ide o nestraníka a relatívne úspešného úradníka, myslím si, že je to dobrá voľba. Či je to však tak, sa ukáže až časom, ak ho prezident vymenuje. Nedajú sa vylúčiť výhrady zo strany opozície, lebo opozícia potrebuje tlačiť svoje požiadavky na predčasné voľby a bude to robiť akýmkoľvek spôsobom, teda aj spochybňovaním kohokoľvek vo vláde.

Aký rozdiel vidíte vo vláde Petra Pellegriniho a Roberta Fica? Vláda bude predsa pokračovať v rovnakom programe.

Myslím si, že nová vláda má šancu pôsobiť menej polarizujúco. Samotný Robert Fico má naturel bojovníka proti všetkým odporcom. Z tohto pohľadu bude nová vláda umiernenejšia. Myslím si, že zaručená je aj akási kontinuita v tom, že budúca vláda preberá už existujúce programové vyhlásenie.

Ak budú pokračovať občianske zhromaždenia za predčasné voľby, možno očakávať, že by časť poslancov prehodnotila podporu novej vláde?

Samozrejme, to sa nedá vylúčiť. Záleží na tom, aké intenzívne budú tie aktivity, ale myslím, že momentálne je to nastavené tak, že opozícia bude musieť skôr siahnuť po iných prostriedkoch, a to je iniciovanie vyhlásenia petičnej akcie za vyhlásenie referenda. Nech si opozícia vyskúša, či má dostatočnú podporu na vyhlásenie predčasných volieb zo strany verejnosti. Nech to neinterpretuje len podľa počtu ľudí na námestiach. Ak sa chce opozícia pohybovať striktne v mantineloch parlamentarizmu a ústavnosti, tak si myslím, že bude musieť isť cestou referenda.

Opozícia tlačí na predčasné voľby čo najskôr. Boli by pre ňu výhodné z pohľadu zostavovania novej vlády?

Ťažko sa to dá predvídať. Pri posledných voľbách sa ukázalo, že prieskumy boli dlhodobo stabilizované v iných pomeroch, ako bol nakoniec volebný výsledok. Určite to nebola chyba prieskumov. Problémom bolo, že rozhodovanie voličov prišlo až na poslednú chvíľu. To sa môže stať aj teraz. V deň, keď to vyzeralo, že predčasné voľby sú hotovou vecou a človek sa poobzeral po sociálnych sieťach, hlavnou otázkou bolo: no dobre, ale koho teraz voliť? Teda aj tí ľudia, ktorí sú za predčasné voľby, často nevedia, koho by volili. Tým pádom je volebný výsledok otvorený.

Aj posledný prieskum Focusu nemožno považovať za odraz konečnej kryštalizácie zmien v dôsledku aktuálnych udalostí, ide skôr len o priebežné meranie. Chvíľu potrvá, kým sa preferencie ustália na nejakých hodnotách, ale naznačujú, že opozícia nejako nezískava na podpore po posledných udalostiach. Dá sa skôr očakávať, že by sa mohlo dostať podpory neštandardným stranám a výsledok by mohol by vyslovene patový. V parlamente by sa ocitlo veľa slabých subjektov, ktorým by sa koalícia zostavovala len veľmi ťažko, a to už pri posledných voľbách bol problém.