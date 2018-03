Kiska nevymenuje vládu, ktorú mu navrhol Pellegrini

Prezident ďalej uviedol, že Peter Pellegrini má čas vytvoriť návrh novej zostavy do piatku. „Ak má nová vláda záujem obnoviť dôveru ľudí v štát, musíme mať na jej obsadenie prísne nároky,“ povedal prezident a dodal, že je neprípustné, aby v novej vláde boli osoby so spornými personálnymi prepojeniami. „Posledné, čo teraz potrebujeme, sú ďalšie nekonečné diskusie a podozrenia o tom, kto bol s kým na motorkách, či na oslavách narodenín, alebo ďalšie špekulácie o personálnych prepojeniach. Ako hlava štátu to nepripustím.“

Prezident SR Andrej Kiska má už od pondelka zoznam členov novej vlády Petra Pellegriniho (Smer), ktorý navrhli strany Smer, SNS a Most-Híd. Doručil mu ho dezignovaný premiér, podľa ktorého sa hlava štátu zaujímala najmä o nové mená vo vláde, charakteristiky týchto ľudí a spôsob, akým boli navrhnutí.

Návrh členov novej vlády Peter Pellegrini (Smer) – Premiér

Peter Kažimír (Smer) – Vicepremiér a minister financií

Gabriela Matečná (nom. SNS) – Ministerka pôdohospodárstva

László Sólymos (Most-Híd) – Podpredseda vlády a minister životného prostredia

Richard Raši (Smer) – Podpredseda vlády a minister pre informatizáciu a investície

Jozef Ráž (nom. Smer) – Minister vnútra

Miroslav Lajčák (nom. Smer) – Minister zahraničných vecí

Peter Gajdoš (SNS) – Minister obrany

Peter Žiga (Smer) – Minister hospodárstva

Arpád Érsek (Most-Híd) –Minister dopravy

Ján Richter (Smer) –Minister práce rodiny a sociálnych vecí

Martina Lubyová (nom. SNS) –Ministerka školstva

Ľubica Laššáková (nom. Smer) – Ministerka kultúry

Gábor Gál (Most-Híd) – Minister spravodlivosti

Tomáš Drucker (nom. Smer) – Minister zdravotníctva

Dezignovaný premiér predstavil navrhnutých členov novej vlády. Medzi nové mená patrí Jozef Ráž, syn speváka skupiny Elán, ktorý má byť ministrom vnútra. Podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu má zastávať primátor Košíc Richard Raši, novou ministerkou kultúry má byť krajská šéfka Smeru v Banskej Bystrici Ľubica Laššáková a novým ministrom spravodlivosti Gábor Gál, ktorý dosiaľ šéfoval v parlamente poslaneckému klubu Mosta-Híd. Ostatným rezortom majú šéfovať doterajší ministri.