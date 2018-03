Odsúdili Mišenku v kauze výbuchu v Euromonte na 23 rokov

Na 23 rokov odňatia slobody odsúdil v utorok trojčlenný senát Najvyššieho súdu (NS) SR obžalovaného Viliama Mišenku v kauze výbuchu v topoľčianskej firme Euromont v lete 2009. Spoluob­žalovaného Jána Krajčíka odsúdil NS SR na súhrnný doživotný trest odňatia slobody.

Mišenku pôvodne koncom júna 2016 Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici neprávoplatne odsúdil za závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu na 25 rokov.

NS SR v utorok zamietol odvolanie Mišenku a Krajčíka voči rozsudku ŠTS. „Išlo o brutálny až takmer o teroristický čin,“ uviedol okrem iného v utorok predseda senátu NS SR. ŠTS podľa jeho slov vykonal všetky dôkazy a správne ich vyhodnotil. Dvojica by si tresty mala odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň by mala nahradiť tisícky eur poškodeným, ktoré utrpeli vážne poranenia – popáleniny, stratu sluchu vedúcu až k trvalej invalidite. Tisícky eur by mali odsúdení uhradiť aj viacerým komerčným poisťovniam a Sociálnej poisťovni. Spoločnosť Euromont utrpela následkom výbuchu škodu približne 144.000 eur, ktorú súd uložil nahradiť obžalovanému Krajčíkovi.

Proti utorkovému verdiktu nie je možné riadne odvolanie a verdikt je teda právoplatný. Mišenka sa na utorkovom verejnom pojednávaní NS SR nezúčastnil, svojmu obhajcovi dal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti.

Krajčíka zase eskortovali z ústavu na výkon väzby, kde je za inú trestnú činnosť. Na procese sa zúčastnilo viac ako desať poškodených pri výbuchu. Obhajca Mišenku v utorok navrhol, aby NS SR zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a spod obžaloby ho oslobodil. Obhajca Krajčíka zase navrhol, aby NS SR zrušil napadnutý rozsudok prvého stupňa a jeho klienta uznal vinného len z nedovoleného ozbrojovania. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) však pôvodný rozsudok pokladal za správny a odvolania oboch obžalovaných navrhol zamietnuť.

ŠTS v Banskej Bystrici v júni 2016 odsúdil Viliama Mišenku na 25 rokov väzenia za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu. Súd ho vtedy uznal za vinného z toho, že si objednal a zaplatil za likvidáciu svojej švagrinej Zuzany Mišenkovej, ktorá výbuch prežila. Krajčík, ktorý mal vraždu vykonať a odpykáva si deväť rokov za mrežami za iné skutky, dostal vtedy súhrnný trest doživotie. Rozsudky neboli právoplatné, Mišenka sa priamo v súdnej sieni odvolal a obhajca Krajčíka tiež.

Ako zdôvodnil pred takmer dvoma rokmi predseda senátu ŠTS, súd vykonal dokazovanie v potrebnom rozsahu a k uznaniu viny prispela zásadná výpoveď svedka Milana Pavloviča. Ten si vo väzení odpykáva právoplatný 25-ročný trest za úkladnú vraždu topoľčianskeho podnikateľa Jozefa Mišenku, synovca obžalovaného Viliama Mišenku. Jeho slová potvrdili aj výpovede iných svedkov.

Pavlovič okrem iného vypovedal, že medzi oboma obžalovanými robil akúsi spojku a odovzdával odkazy, aby ich spolu nedávali dokopy, hoci vraj Topoľčany a okolie vedelo, že „Krajčík robí pre Mišenku špinavú robotu, že je to jeho človek“. Bolo údajne len na vykonávateľovi, akým spôsobom Zuzanu Mišenkovú zlikviduje a on sa rozhodol pre nálož. Tú do priestorov predajne v osudný augustový deň doniesol Peter Hertl, ktorý pri výbuchu zahynul. Ján Krajčík ju odpálil na diaľku.

Podľa senátu ŠTS je len zázrak, že pri explózii nezahynulo viac ľudí. Následky sú však devastačné a neodstrániteľné a trauma u ľudí, ktorí prežili, veľká.

„Nemal som dôvod dať zabiť Zuzanu Mišenkovú. Už som bol obvinený z vrážd, lúpeží, krádeží, ale ani jeden skutok sa nepotvrdil,“ vyjadril sa na hlavnom pojednávaní Mišenka, ktorý je v súčasnosti na slobode. Toto bol posledný prípad, v ktorom doteraz čelil obvineniu. Mišenku eskortovali na Slovensko z Venezuely začiatkom roka 2013. Ako tvrdil, bol tam na pracovnej návšteve a vydali ho s jeho súhlasom.