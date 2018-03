SaS vníma Kiskove rozhodnutie ako výnimočné vo výnimočnej situácii

Rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku vníma opozičná strana Sloboda a Solidarita ako výnimočné vo výnimočnej situácii. Uviedol to dnes na tlačovej besede líder SaS Richard Sulík. Ako uviedol, chápe, že prezident by nemal posudzovať jednotlivých ministrov, na druhej strane sme vo výnimočnej situácii.

„Táto kríza sa začala dvojnásobnou úkladnou vraždou, novinára a jeho snúbenice,“ pripomenul Sulík s tým, že novinár Ján Kuciak písal o kauzách tejto vlády. „Ak má byť vražda vyšetrená, je nevyhnutné vyšetriť aj všetky kauzy, o ktorých Ján Kuciak písal,“ uviedol s tým, že kauzy sa týkali aj ministra vnútra Roberta Kaliňáka a preto „je vylúčené, že by mohol byť Robert Kaliňák garantom vyšetrenia tejto vraždy a ani jeho kamoš nemôže byť garantom.“ Sulík to uviedol na margo Jozefa Ráža, ktorého Peter Pellegrini Kiskovi navrhol ako možného ministra vnútra. „Chápeme rozhodnutie prezidenta,“ povedal Sulík. Sulík je presvedčený, že odstúpenie Roberta Fica z postu premiéra situáciu nezmení. „V skutočnosti Robert Fico bude naďalej rozhodovať,“ uviedol.

Post ministra vnútra by mal podľa lídra liberálov obsadiť nezávislý, nebojácny a čestný človek. „Máme pochybnosti, či vôbec nejaký slušný človek bude ochotný vstúpiť do tejto vlády. Uvidíme, aké mená Peter Pellegrini predloží v piatok,“ dodal. Podľa predsedu SaS mala byť tretia vláda Fica hrádzou proti extrémizmu a mala priniesť stabilitu. „Namiesto hrádze a stability máme silnú vládnu krízu a nie prvú. Máme silne traumatizovanú spoločnosť,“ dodal. Podľa neho by jediným skutočne poctivým riešením boli predčasné voľby. V takom prípade by občania, voliči, mali možnosť povedať, koho chcú, aby spravoval našu krajinu.

Prezident Andrej Kiska dnes vyhlásil, že nevymenuje novú vládu v zložení, ako ju navrhol Peter Pellegrini (Smer). Pellegrini má podľa Kisku do piatka navrhnúť novú zostavu nominantov na členov vlády. Peter Pellegrini doručil v pondelok návrh novej vlády zloženej zo súčasných koaličných strán Smer-SD, SNS, Most-Híd. Ministra vnútra Roberta Kaliňáka mal nahradiť Jozef Ráž – úradník z ministerstva zdravotníctva. Vicepremiéra pre informatizáciu a investície Pellegriniho mal nahradiť košický primátor Richard Raši. Na miesto Mareka Maďariča na rezorte kultúry mala ísť banskobystrická šéfka Smeru Ľubica Laššáková. Gábor Gál mal nahradiť Luciu Žitňanskú na poste šéfky rezortu justície.