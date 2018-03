Pellegrini ustúpil Kiskovi, za ministra vnútra nominuje Druckera

Na post ministerky zdravotníctva navrhne Smer Andreu Kalavskú.

O iných zmenách v porovnaní s pôvodným návrhom Pellegrini nehovoril.

Návrh vzišiel po konzultácii s prezidentom, ktorý si ich pozve k sebe a preberie s nimi otázky, ktoré ho zaujímajú. Potom oznámi termín, kedy vládu vymenuje, informoval Peter Pellegrini, ktorý je poverený Andrejom Kiskom zostaviť novú vládu. V stredu doručí Pellegrini prezidentovi nový návrh na zloženie vlády.

Pellegrini nechcel komentovať krok prezidenta, ktorý odmietol vymenovať na jeho návrh novú vládu. Súčasný vicepremiér dúfa, že sa nezakladá nebezpečný precedens, podľa ktorého by mohla hlava štátu prestať rešpektovať parlamentnú väčšinu. „Koaliční partneri i Smer i ja sme sa rozhodli, že urobíme všetko pre upokojenie situácie. Slovensko si nemôže dovoliť niekoľko týždňov byť bez legitímnej vlády, ktorá má parlamentnú väčšinu. Štát nemôže stáť štvrtý týždeň,“ povedal.

Priznal, že to, či sa Kiska mohol rozhodnúť nevymenovať vládu, je otázka pre ústavných právnikov. Vláda musí v prvom rade získať dôveru poslancov v Národnej rade SR, dodal pravdepodobný budúci premiér. O návrhu, ktorý prezidentovi Kiskovi odovzdá v stredu o 9:00, s ním už hovoril, vzišiel po vzájomných konzultáciách. Pre Kisku by tak nemal byť žiadnym prekvapením. Pellegrini dúfa, že Slovensko by novú vládu mohlo mať ideálne čím skôr, najneskôr v piatok. Aj prezident podľa neho signalizuje, že chce procesy urýchliť.

Prezident Andrej Kiska napoludnie oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, ako ju navrhol Peter Pellegrini. Čítajte viac v článku Kiska nevymenuje vládu, ktorú mu navrhol Pellegrini.

Kiska v stredu prijme nových kandidátov na ministrov

Prezident SR Andrej Kiska prijme v stredu 21. marca v Prezidentskom paláci nových kandidátov na ministrov. Informoval o tom Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.

Kiska sa od 9.00 h postupne stretne s Petrom Pellegrinim (Smer-SD), ktorý je poverený zostavením vlády. Po ňom to bude kandidát na ministra spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), kandidátka na ministerku kultúry Ľubica Laššáková (Smer), kandidát na podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer), kandidát na ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru) a kandidátka na ministerku zdravotníctva Andrea Kalavská.