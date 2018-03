Pčolinský: Nominácia Tomáša Druckera je krok zúfalstva

„Ministerstvo vnútra by mal riadiť človek, ktorý tomu rozumie. Je to však právo Smeru vymenovať koho chce a je právo prezidenta rozhodnúť, ako uzná za vhodné," vyhlásil.

Nominácia Tomáša Druckera je podľa podpredsedu poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Petra Pčolinského krok zúfalstva. Ako povedal, zo šéfa pošty bol šéfom rezortu zdravotníctva, teraz zas ministerstva vnútra. „Ministerstvo vnútra by mal riadiť človek, ktorý tomu rozumie. Je to však právo Smeru vymenovať koho chce a je právo prezidenta rozhodnúť, ako uzná za vhodné. Súčasnú situáciu by mali rozhodnúť ľudia v predčasných voľbách, lebo vláda stratila legitimitu,“ myslí si Pčolinský.

M. Krajniak: Z nominácie T. Druckera som v rozpakoch

Kandidát na post ministra vnútra Tomáš Drucker nemal doteraz nič spoločné s bezpečnostnou problematikou. Uviedol to podpredseda Sme rodina a člen brannobezpečnos­tného výboru Milan Krajniak s tým, že z tejto nominácie je trochu v rozpakoch.

„Ministrom vnútra by mal byť človek, ktorý pozná, kto je kto v rezorte, čo má kto za sebou a kto má za ušami. A toto pán Drucker nepozná. Ale počkám si na jeho prvé kroky a budem konkrétnejší,“ dodal Krajniak.

Predsedníctvo Smeru nominovalo na post ministra vnútra súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera. Na ministerku zdravotníctva Smer navrhuje štátnu tajomníčku rezortu Andreu Kálavskú. Návrh vzišiel po konzultácii s prezidentom, ktorý si ich pozve k sebe a preberie s nimi otázky, ktoré ho zaujímajú. Potom oznámi termín, kedy vládu vymenuje. Novinárov dnes o tom informoval Peter Pellegrini, ktorý je poverený Andrejom Kiskom zostaviť novú vládu. Na iných navrhnutých postoch zmeny nebudú. V stredu doručí Pellegrini prezidentovi nový návrh na zloženie vlády.