Alternatívy možného politického vývoja

Peter Pellegrini prinesie nové návrhy

Peter Pellegrini, poverený zostavením vlády, prinesie prezidentovi nové návrhy na ministrov a ten vládu vymenuje. Smer nájde iných kandidátov, pretože až traja podľa našich informácií Andrejovi Kiskovi prekážali. Išlo o Jozefa Ráža (kandidát na ministra vnútra), Jána Richtera (minister práce) a Richarda Rašiho (kandidát na vicepremiéra). Pellegrini oznámil, že sťahuje iba Ráža a namiesto neho navrhne na funkciu ministra vnútra doterajšieho šéfa zdravotníctva. Na ostatných nomináciách trvá. Kiska bude súhlasiť a nová vláda podporená väčšinou v parlamente sa ujme funkcie.

Peter Pellegrini vyhovie prezidentovi len sčasti

Pristúpi na výmenu kandidáta na ministra vnútra. Kiska s tým nebude súhlasiť, chvíľu bude pokračovať naťahovanie s vládou a nakoniec Pellegrinimu zoberie poverenie na zostavenie vlády. Napriek tomu, že koalícia Smer, SNS a Most-Híd má väčšinu v parlamente. Tento krok by zvýšil politické napätie a stal by sa vôbec prvýkrát v ponovembrovej histórii. Otázkou je, koho by Kiska následne poveril zostavením vlády. V každom prípade vzniknú pochybnosti, či prezident postupuje v zmysle ústavy, dalo by sa preto očakávať, že časť koalície by sa obrátila na Ústavný súd.

Prezident vyzve koaličné strany, aby rokovali s opozíciou

Prezident po odobratí poverenia Pellegrinimu vyzve koaličné strany, aby rokovali s opozíciou a dohodli sa na skrátení volebného obdobia a predčasných voľbách, inak navrhne nového človeka z vlastnej dielne, ktorý začne rozhovory o tzv. úradníckej vláde či vláde Andreja Kisku. Koalícia cúvne a zahlasuje s opozíciou za predčasné voľby. Tento vývoj je menej pravdepodobný. Ale opäť by zrejme nasledovalo podanie na Ústavný súd, kde bude koalícia namietať postup prezidenta ako neústavný.

Dohoda na predčasných voľbách nebude

Moci by sa ujala Kiskova vláda. V parlamente by však nezískala dôveru, ale prezident by ju poveril, aby pod jeho dohľadom fungovala ďalej. Bolo by to dovtedy, kým by parlamentné strany nedospeli k predčasným voľbám. Medzitým by takýto kabinet pravdepodobne urobil zmeny na čele Policajného zboru a v ďalších štátnych inštitúciách. Otázkou by bola legitimita týchto krokov, pretože na Slovensku je tradícia, že vlády v demisii, resp. vláda bez dôvery v parlamente neprijíma závažné opatrenia. Nie je vylúčené, že by úradnícka vláda prišla aj s legislatívnymi zmenami. Je tiež možné, že niektoré návrhy by možno ťažko odmietal Most-Híd či SNS, nič by to však nemenilo na pokračujúcej nestabilite politickej situácie. Tento variant vývoja je nepravdepodobný.