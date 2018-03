Baránek: Predčasné voľby cez protesty nie sú cestou

Čakali ste, že prezident nevymenuje Pellegriniho vládu?

V zásade áno, mal som pocit, že bude problém s nomináciou na ministerstvo vnútra. Prezident zatiaľ proklamoval len to, no pokiaľ viem, problémom boli aj Richard Raši a Ján Richter.

Andrej Kiska vyhlásil, že nechce vládu, ktorá bude polarizovať, ale mala by upokojiť situáciu v krajine. Návrh dezignovaného premiéra neodobril, hoci ten má v parlamente väčšinovú podporu. Je takéto rozhodnutie v záujme upokojenia?

Určite to situáciu neupokojí, to je úplne jasné. Na druhej strane, on len využíva svoje ústavné právomoci. V tomto prípade mu dáva ústava veľké právomoci a de facto sa môže správať, akoby zostavoval úradnícku vládu – nie je to presné, ale v istých okamihoch je to podobné.

Je prezidentovým cieľom úradnícka vláda?

To je už potom cesta k predčasným voľbám, lebo ak by takáto vláda nezískala do pol roka väčšinu, tak prezident rozpustí parlament, a tým pádom automaticky nasledujú predčasné voľby.

Mieri teda svojimi rozhodnutiami, tak ako to chce aj opozícia, k predčasným voľbám?

To neviem vylúčiť, no potom by sa tento problém zo strany prezidenta spolitizoval. V podstate by konal v zhode s opozíciou.

Na sociálnej sieti ste napísali, že pôvodne ste podporovali demonštrácie v uliciach, no teraz tak už urobiť nemôžete, pretože usporiadatelia prišli s novou požiadavkou – predčasnými voľbami. V otázkach personálnych výmen im bolo vyhovené, odišiel predseda vlády Robert Fico aj minister vnútra Robert Kaliňák a o policajnom prezidentovi rozhodne nový minister vnútra. Prečo je podľa vás nová požiadavka neprijateľná?

Mám problém s požiadavkou na predčasné voľby cez demonštrácie. Máme parlamentnú demokraciu a cesta k predčasným voľbám je stále ešte možná cez ústavné riešenia. Pýtam sa: kedy sa takejto požiadavke demonštrantov vyhovie? Len ak budú voľby alebo je aj nejaký očakávaný výsledok, ktorý sa má dosiahnuť? To je vyslovená anarchia. Ja chápem personálne požiadavky, s tým nie je problém a ľudia na ne majú právo. Nie sú to veci, ktoré zasahujú do ústavy.

Ale táto požiadavka už môže byť v rozpore s ústavou. A navyše, ten nárast bol skokový – najskôr chceli odchod Kaliňáka, potom Fica, to bolo stále všetko legitímne. A zrazu mali byť predčasné voľby. To je kvalitatívne celkom iná požiadavka, ktorá naráža na ústavu. Prvé dve nenarážali.

Je požiadavka na predčasné voľby protiústavná?

Je legitímne ísť na námestie a čokoľvek požadovať. Môžete požadovať, ja neviem, napríklad aj vyhlásenie nového národného parku, jeho zrušenie, môžete žiadať čokoľvek. Samozrejme, nesmie to byť v rozpore so zákonmi, nemôžete napríklad požadovať segregáciu černochov a podobne, to by bolo trestné. Čo zákon nezakazuje, môžete požadovať. Ale protiústavné je, aby niekto explicitne a dokázateľne vyhovel týmto demonštrantom a konal pri tom v rozpore s ústavou.

Zatiaľ takéto protiústavné konanie nevidím, lebo pokiaľ má prezident právomoci, ktoré má, je schopný ihneď dosiahnuť predčasné voľby ústavnou cestou.

Prezident sa stretol s organizátormi protestov. Nemal s nimi v záujme upokojenia situácie komunikovať ináč a vysvetliť im, aké sú ústavné možnosti?

Prezident by mal v tomto aktívnejšie komunikovať, možno aj s médiami, a vysvetľovať svoje postoje. No hlavne by mal vyjasniť svoje postavenie v rámci konfliktu a zadefinovať ho ako nadstranícke a pohybujúce sa prísne v rámci ústavy.

Nesignalizuje prezidentovo rozhodnutie akési vyčkávanie – uvidí, či prídu ľudia v piatok protestovať, koľko ich bude a na základe toho sa rozhodne ako ďalej?

Pellegrinimu dal čas do piatka a vtedy budeme poznať aj odpoveď na túto otázku. Pokiaľ, samozrejme, Pellegrini vyhovie jeho požiadavkám a prezident si nenájde nejaký iný dôvod. Potom budeme môcť zadefinovať, či je to navádzanie na ďalšie demonštrácie, alebo nie. Pellegrini pozná požiadavky. Ak ich splní a prezident nové mená akceptuje, potom bude tento argument irelevantný.