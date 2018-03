Kiska sa stretol s Pellegrinim a prijíma kandidátov na ministrov. Kedy vymenuje novú vládu?

Prezident: Prijatie kandidátov na ministrov 09:30 – Gábor Gál, kandidát na ministra spravodlivosti

11:30 – Ľubica Laššáková, kandidátka na ministerku kultúry

14:00 – Richard Raši, kandidát na podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu

14:30 – Tomáš Drucker, kandidát na ministra vnútra

15:00 – Andrea Kalavská, kandidátka na ministerku zdravotníctva

09:52 „Bavili sme sa o voľbe a o kritériách voľby ústavných sudcov,“ povedal Gábor Gál navrhnutý na ministra spravodlivosti po stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom.

09:43 O jedenástej dopoludnia sa k rekonštrukcii vlády vyjadrí hnutie OĽaNO.

09:20 Myslím si, že Tomáš Drucker zvládne rezort vnútra. Ja osobne s ním mám skúsenosť. Nie je to jednoduché, je to obrovský rezort, ale pán Drucker je osoba, ktorá je politicky a manažérsky zdatná," povedal Peter Pellegrini po odovzdaní nového návrhu vlády prezidentovi a poprel, že vie o svokrovi navrhovanej ministerky zdravotníctva, ktorý má byť pred súdom.

09:09 Prezident Andrej Kiska prijal dezignovaného premiéra Petra Pellegriniho s novým návrhom na členov vlády.

Návrhy kandidátov na ministrov budúcej vlády v utorok prezident odmietol. Podľa informácií denníka Pravda Kiska nesúhlasil s tromi nomináciami – Richardom Rašim, Jánom Richterom a Jozefom Rážom ml., ktorý sa mal ujať rezortu vnútra. Pellegrini vyhovel prezidentovi len sčasti a vymenil nomináciu na ministra vnútra. Smer na post navrhol súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera. Jeho miesto má zaujať súčasná štátna tajomníčka tohto rezortu Andrea Kalavská.

Politológ Juraj Marušiak povedal, že nominanti Smeru môžu vyvolávať rôzne reakcie, aj keď nejde o ľudí, ktorí sú bezprostredne zapletení do nejakých škandálov. „Aspoň žiadne škandály zatiaľ nie sú známe. Druhá vec je, že je to všetko na veľmi tenkej hrane ústavnosti. Prezident sa snaží ovplyvňovať proces konštituovania vlády skôr prostredníctvom istých neformálnych metód nátlaku,“ povedal politológ.

Sociológa Pavla Haulíka utorňajší krok Kisku prekvapil. „Som presvedčený, že ten krok, ktorý urobil – keď povedal, že vládu nevymenuje – je niečo nepredstaviteľné. Slušne povedané, je to mimo ústavných zvyklostí. Keďže to urobil, tak je potom skutočne možné všetko. Aj to, že ani táto zmena nebude stačiť. Ale to je mimo akýchkoľvek logických úvah, to je o cieľoch a predstavách, čo vlastne chce dosiahnuť.“

Ak by nedošlo k dohode medzi Kiskom a Pellegrinim, na stole budú opäť predčasné voľby. Táto možnosť by prišla pravdepodobne na rad vo chvíli, keby Pellegrini prišiel o poverenie zostaviť budúcu vládu a prezident by koalícii pohrozil, že vymenuje vlastnú vládu, ktorú by zostavil jeho človek. Stalo by sa tak napriek tomu, že 79 poslancov, teda väčšina parlamentu chce podporiť Pellegriniho kabinet.