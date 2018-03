Pellegrini odovzdal prezidentovi vynovený návrh na ministrov

„Môžem vyjadriť presvedčenie, že už nič nebráni tomu, aby pán prezident poobede oznámil, kedy novú vládu vymenuje,“ povedal Pellegrini po odchode od Kisku. Na margo Druckera poznamenal, že jeho úloha nebude jednoduchá, keďže vnútro je obrovský rezort. „Ale v danom momente je tá najsprávnejšia osoba, ktorá má manažérske zdatnosti,“ poznamenal s tým, že ho museli presviedčať.

V súvislosti s ďalším postupom Pellegrini avizoval, že ak Kiska vymenuje novú vládu ešte tento týždeň, požiadal by predsedu NR SR Andreja Danka (SNS), aby ju zvolal, ak je to možné, tiež ešte tento týždeň.

Po Pellegrinim prídu za Kiskom na konzultácie aj noví ministri budúcej vlády. Prezident si postupne zavolal kandidáta na ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), kandidátku na ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú (Smer), kandidáta na podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer), kandidáta na ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru) a kandidátku na ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú.

K samotnému vymenovaniu vlády Petra Pellegriniho by malo dôjsť vo štvrtok (22.3.) dopoludnia.

Gál s Kiskom diskutoval najmä o svojich prioritách

Odvolanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika tak, ako to žiadajú ľudia na pravidelných zhromaždeniach, nie je aktuálne otázkou dňa. Po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom to uviedol kandidát na ministra spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Prezident Andrej Kiska a navrhovaný minister spravodlivosti Gábor Gál. Autor: Pravda, Ivan Majerský, Ivan Majersky

„Tlak ulice je na všetko, najmä na predčasné voľby, a tie by neboli dobrým riešením. Pán Kováčik sa vyjadril na brannobezpečnostnom výbore, že nenaplní celé svoje funkčné obdobie. Je to na ňom. Určite sa budeme baviť aj s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom o tom, aké sú problémy. Špeciálneho prokurátora volí NR SR,“ upozornil Gál.

S Kiskom diskutoval najmä o svojich prioritách, ktoré by chcel ako minister napĺňať. Hovorili o nových kritériách na budúcich ústavných sudcov, o dĺžke súdnych konaní. „Treba dotiahnuť veci, ktoré sú na stole, dotiahnuť staré exekúcie, a tým aj zrýchliť súdne konania,“ povedal.

Pri ústavných sudcoch poznamenal, že je vôľa pozmeniť kritériá na ich výber, „ale na to treba širšiu politickú dohodu“. Gál si tiež myslí, že sa vráti k otázke mäkších trestov za isté drogové delikty, aké navrhovala jeho predchodkyňa Lucia Žitňanská (Most-Híd), ale cez koaličných partnerov to neprešlo. „Treba nájsť riešenie, ktoré získa podporu v NR SR. Ak sa chceme o tom baviť, musíme to zúžiť fakt len na veľmi nevinné prípady a nič viac,“ dodal.