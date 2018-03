Deviatakov potrápil aj Peter Sagan

O desať minút nastáva ticho a napätie vo vzduchu sa dá krájať. Žiakom sa práve začalo preverovanie vedomostí Testovanie 9 z matematiky a zo slovenčiny, po celom Slovensku testy písalo 37 400 deviatakov.

Grafy, zaokrúhľovanie, slovné úlohy, percentá, zlomky aj pravdepodobnosť, to všetko obsahovalo 20 úloh z matematiky. Žiaci si lámali hlavu nad percentuálnou úspešnosťou slovenského cyklistu Petra Sagana, nad výškou preplateného úveru či porovnávali ceny bytov. „Bola to zmes zaujímavých cvičení,“ hodnotí Dávid, ktorý odovzdal test ako prvý. Priznal, že najviac ho potrápil stĺpcový graf o víťazstvách nášho cyklistu. „Bol rozsiahlejší a úlohu som si musel viackrát prečítať,“ priblížil Dávid, ktorému viac sadli slovné úlohy či vzorce.

Podľa Aleny Aminovej, učiteľky matematiky, išlo o pestrý test s prepojením na reálny život a finančnú gramotnosť. „Boli v ňom obsiahnuté témy, ktoré sme prešli, úlohy spájali teóriu s praxou,“ zhodnotila pedagogička. Problémom podľa nej pre žiakov mohol byť výpočet pravdepodobnosti. „Najväčším nedostatkom však býva, že žiaci nečítajú s porozumením úlohu až do konca, a pritom nemusí byť vôbec zložitá,“ upozornila matematikárka. Odhadla, že žiaci sa zrejme lepšie mohli vysporiadať s čítaním údajov z grafov. "Je to niečo, s čím sa na internete aj v bežnom živote stretávajú často a sú na to zvyknutí, " poznamenala Aminová.

Po dvadsaťminútovej prestávke si žiaci opäť sadli do lavíc. „Deviataci, neopovážte sa tipovať a riadne čítajte zadania. Mišo, ty vieš, že hovorím o tebe!“ oslovil ich pred testami riaditeľ a slovenčinár Ján Papuga cez školský rozhlas. Žiaci nakoniec odchádzali spokojní. „Prebrali sme všetko, ale narazil som tam na pár otázok, ktoré podľa mňa nemali úplne jasnú odpoveď. Viaceré možnosti som zvažoval najmä pri čítaní s porozumením,“ sumarizoval Karol. Podľa Papugu išlo o štandardný a zvládnuteľný test. „Škoda, že obsahoval len minimum cvičení z pravopisu, lebo to je na slovenčine to praktické,“ pripomenul učiteľ. Nepáčilo sa mu tiež, že test už dlhé roky obsahuje len uzavreté otázky s možnosťami. „Test bez vlastného dopĺňania nemá veľkú výpovednú hodnotu o vedomostiach žiakov, pretože je tam veľká miera tipovania,“ vysvetlil Papuga. Verí však, že jeho študenti skúšky zvládli. „Ak budú mať aspoň 65 percent, sľúbil som im, že ich pozvem na zmrzlinu,“ zasmial sa riaditeľ.

Do Testovania 9 je v tomto školskom roku prihlásených 34 865 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2 509 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a 26 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským. Deviataci mohli testy vypĺňať aj elektronicky, čo využilo 900 žiakov z viac ako 50 škôl. Študenti sa výsledky dozvedia v polovici apríla v elektronickej podobe. Listom ich potom dostanú na konci mesiaca.