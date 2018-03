Drucker tvrdí, že sa bude radiť

Okolo prekvapujúceho postupu Tomáša Druckera sa vynárajú otázniky, či jeho skúsenosti krízového manažéra budú v takom kľúčovom rezorte stačiť.

Drucker mal v pôvodnej vláde ako krízový manažér postaviť na nohy rezort zdravotníctva. Aj na tento post prišiel z celkom inej oblasti, predtým pôsobil ako generálny riaditeľ Slovenskej pošty. Obklopil sa preto tímom expertov, ktorí zastupovali pohľad odborníkov. Rovnaký postup zrejme Drucker zvolí aj tentoraz. Po rozhovore s prezidentom Andrejom Kiskom priznal, že nie je odborník na rezort vnútra ani na silové zložky. „Nie je možné odo mňa očakávať, že okamžite zaujmem ku všetkému postoj. Chcem sa oboznámiť so situáciou, som človek, ktorý dokáže veľmi rýchlo navnímať informácie, chcem si vypočuť mnohých ľudí, ktorí pracujú na ministerstve vnútra, aby som dostal nejaký prvotný pocit z toho celého, ako to funguje. Na základe toho sa budem radiť s ľuďmi, ktorí mi môžu poradiť,“ uviedol Drucker po stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom.

Ivor: Výber ministra je predovšetkým politickou, nie odbornou nomináciou

Podľa bývalého šéfa policajných vyšetrovateľov Jaroslava Ivora je predčasné špekulovať o tom, či Drucker rezort zvládne, alebo nie. Pripomenul, že výber ministra je predovšetkým politickou, nie odbornou nomináciou. „A to sa deje všade vo svete. Samozrejme, že je dobré, ak má kandidát aj nejaké odborné znalosti, ale minister je predovšetkým manažér, ktorý má pripravovať pôdu pre prácu svojich podriadených a pre plnenie úloh ministerstva,“ podčiarkol Ivor. „Kedysi sa hovorilo, že minister je dôležitý preto, aby si vedel na vláde pri záverečnom účte a rozpočte vybaviť peniaze pre ministerstvo, aby bolo finančne a materiálne zabezpečené pre plnenie úloh. Ale, samozrejme, ak to chce vybaviť a zdôvodniť, musí byť nielen manažérsky, ale aj odborne zdatný,“ doplnil bývalý vyšetrovateľ.

Podľa neho je otázne, či rezort vnútra potrebuje práve krízového manažéra. „Neviem, či tam možno hovoriť o kríze. Lebo odvodzovať krízu v rámci celého ministerstva len z jediného prípadu, ktorý je zatiaľ žiaľ neobjasnený, nie je celkom objektívne. Osobne nie som presvedčený o tom, že by ministerstvo alebo Policajný zbor nerobili všetko pre to, aby sa vražda novinára a jeho priateľky objasnila. Takúto myšlienku si ani len netrúfam pripustiť,“ dodal Ivor. Odpovedať na otázku, či Drucker dokáže vrátiť dôveru verejnosti v ministerstvo vnútra a v políciu, je podľa neho ťažké. „Má k tomu predpoklady,“ uzavrel Ivor.

Madgdoško: Uznávam, že je to ťažký rezort

Ani predseda Odborového zväzu polície Marián Magdoško nechcel hodnotiť Druckera. „Pozícia ministra je predovšetkým politická funkcia. Je to obrovský rezort a Policajný zbor je iba jednou z jeho súčastí, je tam aj verejná správa, hasiči, horská záchranná služba… Na to tam však má generálnych riaditeľov jednotlivých sekcií, a myslím si, že minister by mal byť veľmi dobrý manažér. Uznávam, že je to ťažký rezort, ale ak má dobré manažérske schopnosti, môže to zvládnuť,“ myslí si Magdoško. „My ako odborový zväz nie sme dlhodobo spokojní skôr s tým, že pri každej výmene vlády sa následne mení aj vedenie Policajného zboru, hasičov, kľúčové posty. To sú pozície, kde by mali byť odborníci,“ zdôraznil odborár.

Odchod ministra zdravotníctva v polovici jeho misie skritizovali zdravotné sestry. Zdôraznili, že hoci s Druckerovým pôsobením neboli spokojné, aktuálna zmena naznačuje, že zdravotníctvo nebude prioritou budúcej vlády. „Zostavovateľ nového vládneho kabinetu Peter Pellegrini je ochotný zobrať z rezortu zdravotníctva krízového manažéra, ktorý mal pôvodne zachrániť zdravotníctvo, ktoré je v dlhodobej kríze. Stabilizácia situácie na ministerstve vnútra za žiadnych okolností nesmie byť na úkor odsúvania riešenia problémov na ministerstve zdravotníctva,“ argumentuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.