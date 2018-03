Kalavská? Názory zdravotníkov sa rozchádzajú

Tvrdia, že s ňou ako so štátnou tajomníčkou nemajú dobré skúsenosti. Inak to vidí šéf Asociácie súkromných lekárov, ktorý verí, že aj pod novým vedením sa bude pokračovať v riešení problémov, ktoré sužujú zdravotníctvo.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) adresovala Petrovi Pellegrinimu výzvu, aby Kalavskú nenominoval na čelo rezortu zdravotníctva, pretože vraj nemá dôveru sestier. „Predstavitelia SK SaPA viackrát rokovali so štátnou tajomníčkou Andreou Kalavskou, no pod jej vedením sa opakovane utvrdili v tom, že jej rozhodnutia neovplyvňuje odborná a vecná argumentácia, ale politický vplyv a vplyv záujmových skupín,“ nazdávajú sa zdravotné sestry.

Lazarová: Nemali sme dojem, že Kalavská rozumela problematike

Prezidentka komory Iveta Lazorová pre Pravdu objasnila, že názor na Kalavskú si vytvorili počas prípravy legislatívy týkajúcej sa kompetencií sestier či po rokovaní o kompetenciách zdravotníckych asistentov. „Nemali sme dojem, že pani Kalavská vôbec rozumela tejto problematike. Zdalo sa nám, že nie je človek, ktorý je schopný komunikovať so všetkými skupinami zdravotníckych pracovníkov,“ opísala Lazorová.

Kalavská po stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom reagovala na výhrady sestier stručne. „Rešpektujem každého názor. Ľudsky mi je to trošku ľúto, lebo som sa v mnohých veciach snažila. Tak sa budem snažiť ešte viac,“ povedala budúca ministerka.

Šóth: Mám dobré skúsenosti s Kalavskou

Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský nechce špekulovať o tom, aká bude Kalavská ministerka. Aj on priznal, že nie všetky skúsenosti odborárov so štátnou tajomníčkou boli pozitívne. „Riešili sme spolu nejaké veci, napríklad rezidentský program, ktorý mala na starosti. Kritizovali sme vážne pochybenia, ktoré sa týkali manažovania tohto programu, pretože sa tam udiali deštruktívne zásahy. No po medializácii tohto problému sme už spolu sedeli a dúfam, že to bude napravené,“ verí Visolajský.

Prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth, naopak, zdôrazňuje, že s Kalavskou mal dosiaľ dobré skúsenosti. „Pani štátnu tajomníčku vnímame ako lekárku a odborníčku a akceptujeme rozhodnutie, že by sa mala stať novou ministerkou. Stretávali sme sa s ňou, riešili sme s ňou viaceré záležitosti, ktoré mala v kompetencii. Pokiaľ bude pokračovať v reformách, ktoré boli začaté, a ktoré treba určite dokončiť – pre náš ambulantný sektor je to určite elektronické zdravotníctvo, možnosť účasti zdravotníckych asistentov na našich ambulanciách a takisto aj dofinancovanie ambulantného sektora – tak jej budeme nápomocní,“ avizuje Šóth.