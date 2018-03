Kiska vymenuje Pellegriniho vládu, kabinet schváli programové vyhlásenie

Štvrtok – Udalosti 09:00 Vláda odvolá Andreu Kalavskú z funkcie štátnej tajomníčky rezortu zdravotníctva

Vláda odvolá Andreu Kalavskú z funkcie štátnej tajomníčky rezortu zdravotníctva 10:00 Prezident Andrej Kiska vymenuje vládu Petra Pellegriniho

Prezident Andrej Kiska vymenuje vládu Petra Pellegriniho následne novovymenovaná vláda schváli svoje programové vyhlásenie

schváli svoje programové vyhlásenie O dôveru by nová vláda mohla požiadať Národnú radu už v piatok 23. marca

by nová vláda mohla požiadať Národnú radu už v piatok 23. marca Pellegrini bude dnes zastupovať Slovensko na summite EÚ v Bruseli

9:14 Poslanec NR SR Martin Fedor (Most-Híd) má najväčšie očakávania spojené tak ako väčšina verejnosti s novým ministrom vnútra.

V porovnaní s odchádzajúcim kabinetom dôjde okrem postu premiéra k zmene vo funkciách podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorú bude zastávať Richard Raši (Smer), ministrom vnútra bude Tomáš Drucker (nominant Smeru), zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru), kultúry Ľubica Laššáková (Smer) a spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Na ostatných postoch zmeny nenastali.

Prvý Pellegriniho návrh na zloženie vlády prezident Kiska odmietol, druhý prijal, hoci s ním nie je spokojný na sto percent. Hlava štátu však zdôrazňuje, že vláde Petra Pellegriniho vyjadrila podporu väčšina poslancov a žiaden iný politik prezidenta o existencii inej parlamentnej väčšiny neinformoval. Prezident pripomína, že nová vláda musí získať dôveru parlamentu, ale aj verejnosti.

Sociológ Pavel Haulík nepokladá za šťastný krok, že prezident vôbec „rozohral hru“, keď prvý návrh Pellegriniho odmietol a vypýtal si nový. Kiska totiž odmietol za ministra vnútra Jozefa Ráža. „Výklad, ktorý si prezident odskúšal tým, že tú pôvodnú zostavu nevymenoval, bolo poslednou frčkou do nosa Robertovi Ficovi v súboji, ktorý v posledných týždňoch chvíľu viac a chvíľu menej intenzívne prebiehal. Inak si to neviem vysvetliť, prečo tá jedna zmena na poste ministra vnútra je teraz v poriadku,“ povedal Haulík. Ak sa podľa neho bude svojvoľne narábať s ústavou, respektíve s ústavnými zvyklosťami, „nepovedie to tam, kde by chcelo byť Slovensko z hľadiska fungovania parlamentnej demokracie“.

Na vyslovenie dôvery potrebuje vláda získať väčšinu hlasov zo 150-členného parlamentu. Pellegrini už pred časom doniesol Kiskovi podpisy 79 poslancov, ktorí sú pripravení ju podporiť. Predpokladá sa, že hlasov by mohlo byť aj viac, pretože spravidla s koaličnou väčšinou hlasujú aj traja nezaradení poslanci Peter Marček, Rastislav Holúbek a Martina Šimkovičová.

Výmenu vlády si vyžiadala vládna kríza, ktorá nastala po vražde novinára a jeho snúbenice a po ďalších okolnostiach vrátane informácií o údajných prepojeniach vládnych politikov na kalábrijskú mafiu, o čom písal Kuciak. Po vražde vyšli do ulíc desaťtisíce ľudí žiadajúcich odchod Kaliňáka, následne aj Fica. V hre boli aj predčasné voľby, po ktorých volá opozícia, ale žiadal ich aj Most-Híd. Vládna strana zmenila názor, keď Fico oznámil, že podá demisiu, čo vyústilo do rekonštrukcie vlá­dy.