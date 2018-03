Poslanci budú hlasovať o vyslovení dôvery Pellegriniho vláde

Z bývalej vlády sa do snemovne ako poslanci vracajú Robert Fico, Robert Kaliňák (obaja Smer) a Lucia Žitňanská (Most-Híd). Parlament opustili už spomínaní Raši, Šebej a tiež Gábor Gál (Most-Híd), ktorý sa stal ministrom spravodlivosti. „Chcem byť v parlamente pri dôvere vláde. Špičky strany v parlamente by mali podporiť novú vládu,“ povedal Fico 19. marca na tlačovej besede.

Na programe schôdze je Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery. Rovnako sa budú poslanci zaoberať informáciou Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát poslanca a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Noví poslanci zložia poslanecký sľub. Na programe je tiež návrh na zmeny v zložení výborov NR SR a návrh na zmenu v zložení stálej delegácie NR SR, ako i návrh na voľbu predsedov parlamentných výborov.

Novou predsedníčkou Zahraničného výboru NR SR by sa mala stať poslankyňa Katarína Cséfalvayová (Most-Híd). Do funkcie by ju mal parlament zvoliť už dnes. Vo funkcii nahradí Františka Šebeja, ktorý sa 15. marca vzdal poslaneckého mandátu. V NR SR Šebeja nahradí odborník strany na rozvoj vidieka László Balódi. Ten je v súčasnosti starostom obce Vydrany v okrese Dunajská Streda.

Programové vyhlásenie vlády prednesie predseda vlády Slovenskej republiky. „Po prednesení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky bude schôdza Národnej rady Slovenskej republiky prerušená na rokovanie výborov Národnej rady Slovenskej republiky o Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky za účasti členov vlády Slovenskej republiky,“ píše sa v oficiálnej pozvánke na schôdzu. Následne bude pokračovanie rokovania o Programovom vyhlásení vlády SR a žiadosti vlády o vyslovenie dôvery, po ktorom budú poslanci hlasovať o návrhu uznesenia NR SR k programovému vyhláseniu vlády a jej žiadosti o vyslovenie dôvery.