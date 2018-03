Zo soboty na nedeľu sa opäť mení čas

Už tento víkend, v noci zo soboty 24. na nedeľu 25. marca, prechádzame zo zimného na stredoeurópsky čas (SELČ). Ručičky hodiniek si o 02:00 posunieme dopredu na 03:00 a pospíme si tak o hodinu menej. Hlavným cieľom zavedenia letného času bolo šetrenie energie a lepšie využívanie prirodzeného denného svetla. Nevýhodou je porušenie biorytmu, ktoré mnohým ľuďom spôsobuje problémy.

Zmenu času uplatňujú všetky európske krajiny okrem Ruska, Bieloruska, Islandu a Grónska. Na území Slovenska letný čas po prvý raz zaviedli od roku 1916 do roku 1918 a neskôr v rokoch 1940 až 1949. Po tridsaťročnej prestávke ho v roku 1979 zaviedli opäť. Do polovice 90. rokov trval letný čas pol roka, no od roku 1999 sa Slovensko pripojilo k Európskej únii a stredoeuópsky letný čas trvá sedem mesiacov, od konca marca do konca októbra.

Európsky parlament na februárom plenárnom zasadnutí vyzval Európsku komisiu, aby striedanie času prehodnotila, pričom argumentoval negatívnymi dopadmi na zdravie ľudí. EP však zároveň zdôraznil, že EÚ si musí zachovať jednotný časový režim, čo znamená, že rozhodnutie o zrušení či zachovaní striedania času sa musí vzťahovať na všetky členské štáty. Jarnú a jesennú zmenu času v EÚ zosúľaďuje smernica Európskej komisie (EK) o úprave letného času z roku 2001, ktorá stanovuje deň a čas, kedy sa začína a končí obdobie letného času v celej Únii. Komisia každých päť rokov uverejňuje presné termíny zmeny času na ďalších päť rokov. Keďže Európska komisia súčasný režim nezaviedla, nemá právomoc ho meniť. Právomoc zmeniť súčasný režim striedania času majú len členské štáty. „Hoci na úrovni EÚ prebiehajú diskusie o tejto otázke, žiaden z členských štátov nemá vôľu súčasný stav meniť. Komisia priebežne skúma postoje členských štátov k tejto otázke a posledný prieskum ukázal, že všetky štáty vrátane Slovenska sú so súčasným stavom spokojné a nechcú ho meniť. Aj aktuálne prieskumy verejnej mienky preukázali, že väčšina Európanov si želá zachovanie zmeny času,“ tvrdí EK.