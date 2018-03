Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica. Protestovalo sa po celom Slovensku

Bratislava

Tisíce ľudí si v piatok uctili pamiatku novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na pochode v Bratislave, ktorý zorganizovali vysokoškoláci. Tichý študentský pochod sa po zrušení zhromaždenia Za slušné Slovensko stal hlavnou protestnou akciou v hlavnom meste. Dav ľudí prešiel zo Šafárikovho námestia na Námestie SNP, kde študenti zapálili sviečky na pamiatku zavraždených mladých ľudí. Z veľkej časti zaplnené námestie zaspievalo slovenskú hymnu, po ktorej organizátori pochod ukončili.

V závere začali skandovať ľudia heslo „Voľby“, po opakovanej výzve organizátorov sa dav začal rozchádzať. Viac ako 1000 ľudí sa vydalo v tom čase smerom už k prázdnemu parlamentu. Poslanci ukončili už o 16.00 hodine schôdzu, na ktorej vyslovujú dôveru novej vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD). Ľudia sa so zástavami a transparentmi zhromaždili pred budovou Národnej rady SR, ktorú strážili policajti. Znelo štrnganie kľúčov, heslá vyzývajúce na predčasné parlamentné voľby, výmenu vlády. Protest prebehol bez výtržností, po 18.00 h sa dav začal pomaly rozchádzať.

Študentský pochod zorganizovala iniciatíva #niejenamtojedno, ktorá vznikla ako reakcia na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pôvodne chcela zoskupiť študentov v rámci ohláseného tohtotýždňového zhromaždenia Za slušné Slovensko, ktoré však organizátori v Bratislave zrušili. Iniciatíva sa aj napriek tomu rozhodla, že študenti sa zídu a tichým a pokojným pochodom si uctia pamiatku zavraždených mladých ľudí. Akciu naplánovala bez rečníkov.

„Nemáme žiadne požiadavky, ani to nemalo žiadny iný politický rozmer,“ vysvetlil jeden z organizátorov Timotej Lauko. „Cítime to tak, že študenti by tu mali byť, mali by sa aktívne zapojiť, mali by poukázať na to, keď sa tu deje nejaké neprávosť,“ doplnil. Lauko si netrúfol odhadnúť účasť ľudí na pochode. „Myslím si, že tu nebolo až toľko ľudí ako predtým, ale zároveň si myslím, že aj napriek tomu tu bolo dosť ľudí,“ povedal.

Protest bol zrušený deň pred jeho uskutočnením a jednoducho nálada bola taká, že ešte bolo potrebné ukázať, že nám na tom záleží. Forma nepolitického pochodu sa mi zdá úplne ideálna, ozrejmila svoju účasť študentka Univerzity Komenského v Bratislave Dana Brunovská. Vysokoškolský učiteľ Miroslav Kollár bol rád, že pôvodne odvolaná manifestácia sa nakoniec uskutočnila. Zobrali ju do rúk vysokoškoláci a myslím si, že náš štát už nemusí mať strach o to, aký bude. Bude stále lepší, uviedol.

Organizátori bratislavského protestného zhromaždenia Za slušné Slovensko vysvetlili, že ich rozhodnutie zrušiť už ohlásený protest bolo slobodné a spoločensky zodpovedné. Na námestiach v Bratislave sa v marci spojil za jednu myšlienku historicky najväčší počet ľudí. Cítime za to zodpovednosť. Po menovaní novej vlády prezidentom sme však vnímali, že celá diskusia sa z námestí presúva do parlamentu, odôvodnili.

Odkázali tiež, že sa nevzdávajú a sú pripravení na pokračovanie činnosti v rôznych podobách. Organizátorom obdobných protestov v iných krajoch Slovenska sa ospravedlnili za komunikačné pochybenie. Tí napriek úvodnej kritike napokon vyjadrili podporu zrušeniu zhromaždenia v Bratislave. V hlavnom meste pôsobia politické tlaky, ktorým v regiónoch nemusíme čeliť, konštatovali.

Prešov

Na zhromaždení Za slušné Slovensko na Hlavnej ulici v Prešove sa zišlo zhruba tritisíc ľudí. Išlo v poradí o piate stretnutie, na ktorom ľudia prišli vyjadriť svoj postoj k situácii, ktorá nastala po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, pochádzajúcej z neďalekých Gregoroviec. Oproti predchádzajúcim zhromaždeniam počet ľudí na prešovskom námestí mierne klesol. „Posledný týždeň bol veľmi ťažký. Tento boj za slušnú krajinu trvá už mesiac. Títo ľudia nie sú politici, nie sú aktivisti, majú rodiny a možno aj to prispieva, že ten boj sa naťahuje a politické špičky sa tomu boja postaviť čelom. Napriek tomu je tu niekoľko tisíc ľudí a my sme tomu radi,“ uviedol pre agentúru SITA za organizátorov Matúš Nakata.

S príhovormi vystúpili investigatívni novinári pochádzajúci z východu Slovenska Zuzana Petková a Arpád Soltész, ktorí so zavraždeným Jánom Kuciakom spolupracovali. „My naňho nikdy nezabudneme, aj preto sme vytvorili medzinárodný novinársky tím, ktorí ďalej pokračuje v jeho kauzách. Budeme sa usilovať robiť všetko pre to, aby Slovensko bolo presne takou krajinou, akou by si ju želal Ján Kuciak. Aby bolo krajinou bez oligarchov a bez systémovej korupcie,“ uviedla Petková, na čo dav skandoval „nové voľby“. „Janovu prácu dokončíme a pôjdeme ďalej. Nezastavíme sa,“ dodal Soltész. Davu sa prihovoril aj Pavol Čekan, špičkový vedec dlhodobo pôsobiaci v USA, ktorý v minulom roku získal Cenu primátorky mesta Prešov. Ako uviedol, do svojho rodného mesta prišiel z Bratislavy, aby ľuďom povedal o tom, v akom stave našiel Slovensko po 20 rokoch, o vlastnej negatívnej skúsenosti s čerpaním eurofondov na Slovensku a aká je jeho predstava slušného Slovenska. „Myslím si, že najdôležitejšia vec je to, že si ľudia uvedomili, že o Slovensko treba zabojovať, že sme v situácii, keď hoci sa snažíme na uliciach, nevieme dospieť k predčasným voľbám, zmeny vo vláde sú kozmetické. Čo je ale dôležité, že ľudia vidia, že ak sa spoja, hlas ulice môže byť veľmi silný. A na to ľudia nesmú zabudnúť,“ povedal Čekan. Za umeleckú obec s krátkymi prejavmi a skladbami vystúpili aj Viki Olejárová, Slavo Gibarty z kapely Hrdza a z prešovského Pink Floyd revival Miroslav Merčiak. Prečítaný bol list emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka, ktorý sa na podujatí nemohol z vážnych rodinných dôvodov zúčastniť. Na záver odznelo spoločné vyhlásenie organizátorov zhromaždení Za slušné Slovensko.

Na prvom pietnom stretnutí sa 2. marca v Prešove zúčastnilo zhruba tri- až štyritisíc ľudí. Na ďalšom zhromaždení, na ktorom s prejavom vystúpila aj mama zavraždenej Martiny Kušnírovej Zlatica, bolo podľa odhadov organizátorov prítomných sedem- až desaťtisíc ľudí. V nedeľu 11. marca sa v Prešove uskutočnil aj spomienkový Koncert pre Jána a Martinu, ktorý prilákal opäť vyše tritisíc účastníkov. Pred týždňom za daždivého počasia prišlo vyše 6 000 účastníkov. Tento týždeň sa organizátori z Prešova v akcii rozhodli pokračovať aj napriek tomu, že v hlavnom meste sa po ustanovení novej vlády organizátori rozhodli zhromaždenie neorganizovať a prevzali ho vysokoškolskí študenti. „O ďalšom postupe sa budeme baviť po dnešku. Momentálne je mi ťažké povedať nejaké konkrétne kroky, ktorými by sme mali začať ako občianska platforma. Určite ale máme v záujme zaujať jednotné stanovisko za celé Slovensko a všetkých organizátorov,“ dodal Nakata.

Žilina

Iniciatívu Za slušné Slovensko, ktorá reaguje na situáciu na Slovensku po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, prišlo v piatok popoludní podporiť na Námestie Andreja Hlinku v Žiline niekoľko tisíc ľudí.

Podľa jedného z organizátorov žilinského zhromaždenia Mareka Richtera dôvody stretnutí pretrvávajú a ľudia si zaslúžia, aby mohli verejne ukázať svoj názor. „Je dôležité povedať, že vzniklo veľa rôznych snáh potopiť túto iniciatívu. A ukázať, že nie sme slušní, že nám nezáleží na dobrej krajine, v ktorej chceme všetci žiť. To je niečo, od čoho sa chceme dištancovať. Naozaj nikomu neplatíme za účasť. Nikoho nenabádame k tomu, aby bol neslušný, aby bol arogantný. Práve naopak. Veríme tomu, že za slušnú krajinu sa môžeme postaviť iba slušne,“ zdôraznil Richter.

Na pódiu sa ľuďom prihovorili napríklad Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play, kazateľ Daniel Pastirčák, herci Mestského divadla Žilina Ján Dobrík a Ivana Kubáčková či organizátorka bratislavských zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko Karolína Farská. „Je pre mňa dôležité vyjadriť ľuďom moju vďaku aj obdiv, že niekoľko týždňov po sebe ukázali na námestiach nielen v Žiline, ale po celom Slovensku, že Slovensko je naozaj dospelou demokratickou krajinou. Že je naozaj ochotné a schopné postaviť sa za základné piliere demokracie, ktoré boli ohrozené. To je pre mňa hlavný odkaz,“ povedala Farská.

„Spolu s tým, akú zmenu Slovensko zažilo. Zavraždili novinára kvôli jeho práci, čo sa nikdy predtým nestalo. To obrovsky zatriaslo celým Slovenskom. Ale zároveň vznikol obrovský tlak občanov, všetci sa spojili, spolupracovali, a to je naozaj úžasné. Som veľmi vďačná, že sa to tak stalo. Do budúcna musíme vytrvať. Ako občania máme silu nielen počas volieb, ale kedykoľvek, keď sa niečo takéto deje,“ dodala Farská.

Nitra

Na Svätoplukovom námestí v Nitre sa v piatok zišlo približne 2000 ľudí, aby už tretíkrát podporili iniciatívu Za slušné Slovensko. K účastníkom zhromaždenia sa prihovorili herci nitrianskych divadiel, občianski aktivisti i zástupcovia vedcov.

Rečníci opätovne požadovali dôkladné vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Zhodli sa tiež na tom, že súčasné zmeny v slovenskej vláde sú iba kozmetické a k upokojeniu politickej situácie nestačia. Mnohí z nich pokladajú za jediné riešenie predčasné voľby.

K účastníkom zhromaždenia sa prihovoril aj Jakub Prok, ktorý bol žiakom Jána Kuciaka na katedre žurnalistiky Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Po jeho smrti sme uvideli iný svet, svet v ktorom chápadlá mafie ohrozujú životy ľudí, svet, kde polícia a prokuratúra nechráni slušných občanov, ale mafiánske kreatúry. Ak z toho obviňujeme iba politikov, trpíme strašným sebaklamom. Štátna moc patrí občanom a my sme zodpovední za to, kto vládne. Máme tendenciu čakať na mesiáša a zabúdame, že politici sú odrazom nás všetkých. Jánovo posolstvo znie – začnime od seba! Slovensko potrebuje viac Jánov Kuciakov, snažme sa nimi stať, povedal Prok.

Na zhromaždení zazneli aj básne, čítal sa úryvok z knihy Júliusa Satinského a s krátkym hudobným vystúpením sa pridala aj skupina Jamestown. Medzi rečníkmi bol aj šéf Nových odborov v automobilke Jaguar Land Rover Peter Mrázik. Nech zabudnú na to, že sú naši páni, oni sú naši zamestnanci platení z našich daní. Po tom nekonečnom rade nevyšetrených káuz, v ktorých sa neustále opakujú tie isté mená, stratili legitimitu viesť tento štát, odkázal politikom.

Zástupca vedeckej a akademickej obce Peter Mederly vo svojom vystúpení prirovnal Slovensko k potápajúcej sa lodi, ktorá je zvnútra celkom hrdzavá. A zdroje určené všetkým, rozdáva lodivod iba svojim vyvoleným. Oni stále nepochopili, že nie sú vyvolení, a preto je rad na nás. Možno nastal čas na referendum o predčasných voľbách, skonštatoval Mederly za potlesku a súhlasného kriku zúčastnených ľudí.

Trnavčania žiadali od vlády kroky na očistu verejného života

Vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a kroky na očistu verejného života požadovalo dnes od vlády po tichom pochode mestom asi päťsto ľudí pri Pamätníku nespravodlivo prenasledovaných v Trnave. Pochod z Trojičného námestia Hlavnou ulicou k pamätníku nahradil zhromaždenia Za slušné Slovensko, na ktorých bývala početnejšia účasť.

Medzi ďalšími požiadavkami účastníkov pochodu bolo odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, šéfa protikorupčnej jednotky NAKA Róberta Krajmera, špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika či vyšetrenie podozrení, ktoré zverejnil prokurátor Vasiľ Špirko. "Žiadame, aby polícia dostala dôveryhodné vedenie a aby bola zabezpečená jej nezávislosť. Polícia nesmie byť ovládaná politikmi. Slušní policajti a vyšetrovatelia musia mať možnosť vyšetrovať a stíhať aj vysokopostavených politikov, vrátane premiéra, ak sa títo dopustia korupcie,“ čítal požiadavky moderátor Tomáš Vravník.

Medzi účastníkmi dnešného pochodu bol aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, hlavný aktér trnavských mítingov z novembra 1989 Vladimír Oktavec a viacerí poslanci krajského či mestského parlamentu. Na zhromaždenia Za slušné Slovensko prišlo v predchádzajúcich týždňoch v Trnave vždy asi dvetisíc ľudí.

Do parku vo Zvolene prišlo asi 300 ľudí

Asi 300 ľudí sa v piatok podvečer zišlo v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene na zhromaždení s názvom Zvolen za lepšie Slovensko. Organizátori na začiatku zdôraznili, že nejde o politický míting, rečníci požadovali najmä skoré vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Okrem iných vystúpila na pódiu aj miestna občianska aktivistka Sanja Nikolov, ktorá priblížila cesta odporu obyvateľov Srbska v druhej polovici 90. rokov minulého storočia proti nacionalistickému režimu Slobodana Miloševiča, aj jej púť na Slovensko, ako do krajiny, ktorá vyznáva princípy demokracie. Ako však uviedla, udalosti posledného obdobia jej vieru v lepší život v krajine značne naštrbili.

Hovoril tiež bývalý policajt Jozef Lutter, ktorý pred dvoma rokmi odišiel na vlastnú žiadosť z Policajného zboru po tom, ako sa podľa svojich slov už nemohol dívať na nemožnosť vyšetrovať niektoré kauzy nezávisle, bez politického nátlaku. Žiadal, aby sa polícia mohla úplne odpolitizovať a aby mohla riešiť nezávisle všetky kauzy.

Zhromaždenia sa asi po hodine skončilo s tým, že ak bude potrebné, občania sa zídu opäť.

