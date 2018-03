Drucker: Policajného prezidenta by mala odporúčať odborná komisia

Zároveň uviedol, že Robert Kaliňák vie, akým tvrdým spôsobom Drucker reaguje, keď na neho vyvíjajú tlak a preto sa o to podľa slov Druckera Kaliňák nepokúsil. Potvrdil, že s rezortom vnútra sa oboznamuje a že s bývalým ministrom debatovali aj o iných záležitostiach ministerstva.

Výber nového policajného prezidenta by sa mal podľa Druckera uskutočňovať prostredníctvom odbornej komisie so zastúpením z polície, odborov, či prokuratúry. Zároveň budú zo zákona určené kvalifikačné predpoklady. Komisia následne odporučí návrh, ktorý pôjde do vypočutia do výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.

„Ak vytvoríme policajného prezidenta, ktorého nebude možné odvolať, môže sa stať, že sa policajná zložka odtrhne od civilnej,“ povedal minister vnútra s tým, že treba debatovať o podmienkach ukončenia moci prezidenta policajného zboru. Tento bod chce predebatovať s ministrom spravodlivosti.

Pre Druckera je spôsob voľby prezidenta policajného zboru a policajná inšpekcia prioritou. „Spoločenská objednávka odvolať policajného prezidenta je veľká, o tejto požiadavke sme hovorili aj s prezidentom,“ povedal minister vnútra s tým, že zatiaľ nemôže odvolať policajného prezidenta, pretože nevie, koho by na jeho post dosadil.

„Nechcem bagatelizovať kritiku voči policajnému prezidentovi. Ja viem, že je potrebné vymenovať nového prezidenta,“ uviedol a dodal, že treba hľadať spôsoby, ako eliminovať prípadné nezákonné zasahovanie do vyšetrovania dvojnásobnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. „Ak zistíme nespravodlivosť, musíme ju veľmi rýchlo potrestať. Aj mňa ako občana vyrušuje, keď čítam o rôznych podozreniach, no nemôžem spôsobiť väčšie škody, ako tie, ktoré momentálne vnímame.“

Uviedol, že Jozefa Ráža mladšieho, neúspešného kandidáta na ministra vnútra, s ktorého nomináciou nebol spokojný prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, si veľmi váži. Ráž podľa neho síce navonok nepôsobí ako uhladený človek, no je nesmierne pracovitý a intelektuálne dobre vybavený. Napriek tomu Drucker avizoval, že „s výnimkou dvoch-troch“ ľudí nebude presúvať ľudí z ministerstva zdravotníctva, ktorému predtým šéfoval, do rezortu vnútra.