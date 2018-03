Kalavská: Nadviažem na predchodcu, no mám vlastnú hlavu

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smer) netají, že pred novou funkciou má veľký rešpekt. So svojím predchodcom Tomášom Druckerom pracovala na ministerstve dva roky ako štátna tajomníčka. V rozhovore pre denník Pravda opísala svoje priority na čele rezortu.

Aké sú najhorúcejšie problémy v zdravotníctve, ktorými sa budete zaoberať ako prvými?

Pacient vždy bol a bude pre mňa naďalej na prvom mieste a s tým budú súvisieť aj moje ďalšie kroky. Dôležité sú napríklad štandardné diagnostické a terapeutické postupy, plánujeme takisto postupné zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, zlepšenie podmienok na prácu zdravotníkov, ktorí sú kvalitní, no roky pracujú v náročných podmienkach. Máme vízie aj v liekovej politike, budeme pokračovať v tvorbe štandardných diagnostických a terapeutických postupov a prioritou je takisto dostavba novej špičkovej univerzitnej nemocnice na bratislavských Rázsochách.

Budete pokračovať v šľapajach Tomáša Druckera?

Pravdaže, budem pokračovať v tom, čo nastavil pán minister Drucker. Ešte ako štátna tajomníčka na ministerstve som naplno venovala dva roky života spoločnej práci, preto má zmysel rozbehnuté veci dokončiť. Samozrejme, mám vlastnú hlavu a budem robiť to, čo uznám za vhodné, no beriem to s pokorou a mám pred tým veľký rešpekt. Verím, že sa nám systematicky bude dariť naďalej veci zlepšovať a posúvať vpred tak k spokojnosti pacientov, ako aj zdravotníckych pracovníkov. Uvedomujem si zároveň, že nie všetko sa dá urobiť hneď a mnohé veci si vyžadujú svoj čas.

Ako budete riešiť problémy, ktoré vznikli okolo zavedenia elektronického zdravotníctva?

Som presvedčená, že elektronické zdravotníctvo prinieslo pozitíva v systéme ako takom, tak z pohľadu pacientov, ako aj zdravotníkov. Neoceniteľný význam má napríklad pri záchrane životov, kedy rýchly prístup k zdravotným záznamom je jeden z kľúčových faktorov. Výrazným plusom je aj pri poskytovaní bežnej zdravotnej starostlivosti. Zároveň však rozumiem, že nábeh eZdravia do praxe si vyžaduje čas, kým sa jeho užívatelia zžijú so systémom. Tak my ako ministerstvo zdravotníctva, ako aj Národné centrum zdravotníckych informácií situáciu pozorne sledujeme, realizujeme pravidelné stretnutia na týždennej báze, kde sa diskutujú všetky detaily a akékoľvek podnety sú okamžite riešené. Národné centrum ich operatívne vybavuje.

Kriticky proti vám vystúpila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Vyzvali dokonca prezidenta, aby vás do funkcie nevymenoval. Stretnete sa so zástupcami komory, aby ste si spory vyriešili?

Každý má právo na svoj názor, ja ho rešpektujem aj keď pre sestry som sa snažila robiť veľa. Budem sa snažiť ešte viac, a verím, že spoločne s komorou sa nám podarí zlepšovať podmienky pre prácu sestier. Ich požiadavky vnímam a záleží mi na tom, aby sa podmienky systematicky zlepšovali. Zároveň však musím skonštatovať, že posledné dva roky sa so sestrami začalo omnoho intenzívnejšie komunikovať a spoločne sme uviedli do praxe viacero konštruktívnych zmi­en.

Zadefinovali sme napríklad kompetencie sestier. Nová vyhláška o kompetenciách je významným posunom oproti predchádzajúcemu stavu. Sestry s pokročilou praxou zároveň od tohto roku môžu predpisovať aj presne zadefinované zdravotnícke pomôcky. Sú to napríklad obväzy, vkladacie plienky, plienkové nohavičky, fixačné nohavičky, urinálne vrecká, podložky pod chorých, pomôcky pre autokatetrizáciu, gázové kompresory a ďalšie. Sestry môžu zase v zdravotníckych zariadeniach na základe posúdenia potreby lekárom podávať pacientom lieky na tlmenie bolesti s výnimkou opioidných analgetík alebo lieky na zníženie teploty. Ide o významné zmeny, ktoré si sestry pýtali, a znamenajú výrazný posun oproti minulosti.

Lekárski odborári vám vyčítajú zmeny v rezidentskom programe. Prekáža im napríklad to, že účastníci ho po novom môžu prerušiť maximálne na dva roky. Ako budete tento problém riešiť?

S pánom doktorom Visolajským (Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia – pozn. red.) sme približne pred dvomi týždňami z môjho pohľadu konštruktívne riešili požiadavky odborového združenia a našu víziu rezidentského programu. Viaceré návrhy sme sa snažili implementovať do novely, ktorá by mala ísť v najbližších dňoch do legislatívneho procesu.

Zároveň si však treba uvedomiť, že Lekárske odborové združenie je iba jeden zo subjektov, ktorý vstupuje do diskusie k rezidentskému programu. Do diskusie vstupovali a uvedené sme komunikovali napríklad aj so vzdelávacími inštitúciami, ako sú vysoké školy, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zástupcami ambulantných lekárov, debatovali sme takisto so všeobecnými lekármi či pediatrami.

Váš manžel pracuje vo firme, ktorá zabezpečuje klinické skúšanie liekov. Neobávate sa konfliktu záujmov?

Kategoricky vylučujem akúkoľvek možnosť zvýhodňovania akýchkoľvek subjektov pôsobiacich v oblasti slovenského zdravotníctva. Necítim sa v konflikte záujmov, manžel má na starosti len supervíziu klinických štúdií.