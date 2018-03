Neustúpim nikomu, hovorí Drucker

Minister vnútra Tomáš Drucker sa do pretekov s časom ohľadne odvolávania policajného prezidenta Tibora Gašpara nepustil. Ani cez víkend Drucker nepovedal, či a kedy sa chystá šéfa polície zosadiť z funkcie, hoci vníma tlak, ktorý sa na neho vyvíja.

Odchod Gašpara očakáva prezident Andrej Kiska, časť politickej scény i demonštranti. Podľa nich je to v záujme nestranného vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej, ale aj nezávislého preverenia káuz, o ktorých novinár písal.

„Keby som teraz hneď vyhodil Gašpara, čo bude potom? Ako vyberiem jeho náhradníka? Veď ja ani neviem poriadne ohodnotiť prácu súčasného (policajného) prezidenta a nového mám vytiahnuť z klobúka alebo mi ho niekto odporučí, či už z koalície, alebo opozície, niekoho, o kom nič neviem?“ pýtal sa Drucker v relácii TA3 V politike.

Ako ďalej povedal, keby začal hneď s odvolávaním, neukázal by jasnú silu a odhodlanie, že koná podľa svojho svedomia. „Neustúpim nikomu. Ani pozitívne, ani negatívne, budem konať konzekventne, dôrazne v každej jednej veci. Ak sa objaví nespravodlivosť, treba ju potrestať. Musím konať tak, aby som nespôsobil oveľa väčšie škody, ako tie, ktoré vnímame,“ vyhlásil šéf rezortu vnútra.

Bezpečnostný analytik Milan Žitný sa minulý týždeň pre Pravdu vyjadril, že zatiaľ sa stavia za neodvolanie šéfa polície Gašpara. „Treba si počkať, až sa situácia stabilizuje a minister sa zorientuje, nech pokračuje vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy,“ uviedol analytik. Podľa neho keď si minister urobí vnútornú analýzu, personálny a odborný audit, môže sa rozhodnúť, čo ďalej.

Drucker odmietol, že by na neho robil nejaký tlak exminister vnútra Robert Kaliňák, ktorý doteraz Gašpara obhajoval. „Rozprávali sme sa aj o Tiborovi Gašparovi. Táto debata nesmerovala k nejakému tlaku na mňa, lebo Kaliňák vie, že ja pod tlakom reagujem veľmi tvrdo a nemám to rád,“ povedal Drucker. Dodal, že sa potrebuje oboznámiť nielen s prácou súčasného policajného prezidenta, ale aj ďalších predstaviteľov kľúčových častí Policajného zboru a iných súčastí rezortu vnútra.

Premiér Peter Pellegrini sa Druckera zastal. Podľa neho minister vnútra odstráni akékoľvek pochybnosti ohľadom fungovania polície. „Minister Drucker, ako ho poznám, nerobí zbrklé rozhodnutia, nedá sa dotlačiť len vonkajšími tlakmi na personálne výmeny. Vyjadril sa jasne, a ja to považujem za správne, že sa musí s dotyčnými osobami stretnúť, musí navnímať celú situáciu,“ uviedol Pellegrini v RTVS.



Na ministra vnútra čaká dotiahnutie zmien, ktoré sa týkajú nielen nového spôsobu výberu a vymenúvania policajného prezidenta, ale aj šéfa policajnej inšpekcie. Drucker zatiaľ jasne nepovedal, či Gašpara odvolá už v najbližšom čase, alebo zostane vo funkcii až dovtedy, kým parlament neschváli práve spomínaný nový systém výberu vedenia polície. Doteraz bol policajný prezident výsostne v rukách ministra vnútra, a ten ho aj vymenúval do funkcie. Teraz o túto možnosť má minister vnútra prísť a rozhodovať bude celá vláda.

Jeden až dva týždne

Podľa Druckera sa legislatívne zmeny výberu policajného prezidenta dostanú do medzirezortného pripomienkového konania v priebehu týždňa až dvoch. Minister priblížil, že uchádzačov o post policajného prezidenta by mala posúdiť odborná komisia, kde bude zastúpená polícia, policajné odbory, prokuratúra, s tým, že zo zákona budú určené kvalifikačné predpoklady. Následne dostane minister vnútra na stôl personálny návrh a nasledovať bude verejné vypočutie kandidáta v parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť. Až potom pôjde návrh do vlády.

Pokiaľ ide o fungovanie policajnej inšpekcie, otázkou je, do akej miery sa zmení jej postavenie. Jedno je však dnes zrejmé – aj vymenúvanie jej šéfa by už nemalo byť len vecou ministra vnútra, ale celej vlády. Policajná inšpekcia, ktorá sa zaoberá trestnou činnosťou policajtov, v posledných rokoch čelí kritike, že by sa mala posilniť viac jej nezávislosť. Ešte pred časom sa hovorilo o tom, že na vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov ozbrojených zborov majú dohliadať špecializovaní prokurátori na osobitných odboroch v rámci krajských prokuratúr.

Minister Drucker povedal, že sa diskutuje aj o tom, či dať inšpekciu preč z ministerstva vnútra. Tak to funguje v susednom Česku. Dodal, že výber šéfa polície a inšpekcie by mal byť oddelený a ich funkčné obdobie by sa nemalo prekrývať.