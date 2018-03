Platy učiteľov majú znovu rásť

Učitelia a odborní zamestnanci regionálneho a vysokého školstva si zrejme od septembra prilepšia. Školskí odborári koncom minulého týždňa vyzvali vládu, aby do konca apríla schválila zvýšenie platov o šesť percent. Ministerstvo školstva požiadavku podporuje. Premiér je pripravený o tom rokovať.

Pedagógovia a odborní zamestnanci základných, stredných aj vysokých škôl by si mali od nového školského roka nájsť na výplatnej páske približne o 60 eur viac. Záväzok pravidelne navyšovať platy pripomenuli vláde školskí odborári. „Vyzývame vládu, aby do konca apríla schválila valorizáciu tarifných platov, a to najneskôr od septembra 2018 o 6 percent,“ píšu odborári vo svojom vyhlásení. Zároveň uviedli, že týmto zamestnancom ako jediným vo verejnej správe sa od januára nezvýšili platy na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na tento rok. V prípade nesplnenia požiadavky odborári pohrozili protestnými akciami. „Nemáme záujem vyhrocovať spoločenskú situáciu, ale každoročná valorizácia platov v období ekonomického rastu je pre zamestnancov školstva nevyhnutná,“ argumentujú odborári. Zároveň veria, že školstvo sa stane prioritou pre novú vládu. „Staronová ministerka má od nás podporu pri presadzovaní požiadaviek, ktoré sme deklarovali už v minulosti, a predpokladáme, že v ich plnení bude pokračovať,“ zdôraznil šéf školských odborov Pavel Ondek. Dodal, že bez dostatočného finančného zabezpečenia nebude možné zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania.

Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) odborárov uistila, že mieni pokračovať v podporovaní ich požiadaviek vrátane valorizácie učiteľských miezd. „V programovom vyhlásení vlády sa hovorí o šiestich percentách a my túto požiadavku, aby platy išli hore už od septembra, podporujeme,“ uviedla Lubyová. Zároveň dodala, že sa o požiadavke už rozprávala aj s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer). „Uistil nás, že sa nebude šetriť na učiteľoch a školstve. Domnievame sa preto, že sa nám podarí urobiť zvýšenie už k septembru,“ mieni rezortná šéfka. Programové vyhlásenie vlády totiž ráta so zvyšovaním učiteľských miezd až od januára 2019.

Vláda sa chce otázkou platov zaoberať už čoskoro. „Následne po tom, ako získa vláda dôveru v parlamente, budeme rokovať s rezortom financií za účasti ministerstva školstva o možnostiach štátneho rozpočtu,“ avizuje tlačový odbor Úradu vlády. „Nebude to okamžite, ale rokovanie je určite v pláne,“ dodala hovorkyňa premiéra Beatrice Szabóová.

V januári na základe kolektívnej zmluvy na tento rok rástli platy len nepedagogickým zamestnancom. Školníci či upratovačky si prilepšili o 4,8 percenta, rovnako ako ostatní pracovníci verejnej a štátnej správy. Zmluva však vyčlenila učiteľov. Konfederácia odborových zväzov argumentovala vtedy tým, že učitelia svoje peniaze dostali už minulý rok v septembri, keď sa im platy zvýšili o šesť percent. Školskí odborári pritom kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa nepodpísali ani pred dvoma rokmi. Začali preto rokovať s vtedajším ministrom školstva Petrom Plavčanom (nom. SNS) samostatne. Výsledkom bolo šesťpercentné zvýšenie pedagogických platov od septembra 2017.

Na všetky zvýšenia platov pre pracovníkov verejnej a štátnej správy sú v štátnom rozpočte na rok 2018 zabezpečené prostriedky v objeme 216 miliónov eur. Pre učiteľov na tento rok je v rozpočte zahrnutá valorizácia vo výške zhruba 80 miliónov eur. Vyčlenené prostriedky pre učiteľov Pravde potvrdilo ešte koncom minulého roka aj ministerstvo financií. „Z celkového objemu peňazí na zvýšenie platov je 135 miliónov eur rozpočtovaných na krytie záväzku vyplývajúceho z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 2018. Viac ako 81 miliónov eur je určených na zvýšenie platov pedagogických zamestnancov,“ spresnila vtedy Alexandra Gogová, hovorkyňa rezortu.