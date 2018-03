Diskriminovaná Rómka sa na Slovensko asi nevráti

Prípad sa ťahal dlhých osem rokov. V súčasnosti už Pompová nežije na Slovensku, ale v Írsku, kam odišla za manželom. Domov sa vrátiť neplánuje. Rozhodnutie súdu vníma ako naplnenie spravodlivosti. „Verdikt ma veľmi potešil a vyvolal vo mne presvedčenie, že sa oplatí bojovať za spravodlivosť a pravdu. Spoločnosť by si mala uvedomiť, že my Rómovia sme jej súčasťou. Netreba nás zvýhodňovať, potrebujeme iba rovnakú šancu ako ostatní,“ reagovala pre Pravdu na rozhodnutie súdu.

Súdy najskôr jej žalobu zamietli

Pompová, 54-ročná rodáčka zo Spišského Štvrtka, žila od roku 1987 v Spišskej Novej Vsi. Vyštudovaná ekonómka a sociálna pracovníčka zasvätila práci s rómskou komunitou celý život. Od roku 2005 do roku 2010 pracovala pre mesto Spišská Nová Ves vo dvoch projektoch sociálnej práce. V nej chcela pokračovať aj v nadväzujúcom treťom projekte, no v ňom už šancu nedostala. Ako dokázala pred súdom, stalo sa tak z rasových dôvodov.

Konkurzu sa zúčastnila ako jediná Rómka a hoci jediná vedela komunikovať aj po rómsky a mala bohaté skúsenosti s touto prácou, uprednostnené boli iné záujemkyne o prácu terénneho sociálneho pracovníka. Keď sa sťažovala, neuspela, preto sa obrátila na súd. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi, ako aj Krajský súd v Košiciach najskôr jej žalobu zamietli. Obrátila sa preto na Ústavný súd a ten v marci minulého roku jej námietky akceptoval a prípad vrátil na opätovné prerokovanie prvostupňového sú­du.

Právna zástupkyňa: Rozhodovanie musí byť rýchlejšie

Ženu v naháňaní sa za spravodlivosťou zastupovala Poradňa pre občianske a ľudské práva v Košiciach a právna zástupkyňa Vanda Durbáková. Okresný súd jej dal na druhý pokus za pravdu a prípadom sa opäť zaoberal aj Krajský súd v Košiciach. Ten minulý týždeň definitívne rozhodol v prospech Pompovej s odôvodnením, že mesto nedokázalo rozumnými argumentmi vysvetliť prijatie uchádzačiek s nižšou kvalifikáciou a kratšou praxou a tiež pochybnosti o transparentnosti celého výberového procesu.

„Rozhodnutie krajského súdu v prospech mojej klientky vnímam pozitívne. Súdy však musia do budúcna podstatne zrýchliť svoje rozhodovanie v prípadoch diskriminácie a diskriminované osoby primerane odškodňovať. Je nevyhnutné, aby súdy vysielali jasný signál, že diskriminácia sa neopláca,“ konštatovala po verdikte krajského súdu Durbáková.

Pompová verí, že jej prípad sa stane precedensom

Poškodená žena žiadala okrem ospravedlnenia aj odškodné vo výške 5-tisíc eur, súd jej napokon priznal polovicu z tejto sumy. Pompová však hlavne verí, že jej prípad sa stane precedensom vo veci diskriminácie Rómov v prístupe k zamestnaniu. Zo Slovenska odišla ešte v roku 2012. Pred dvomi rokmi, po rozhodnutí Ústavného súdu v jej prospech a zlome v jej prípade tvrdila, že momentálne o návrate domov neuvažuje. „Žije sa tu pokojnejšie ako u nás. Som v krajine, kde žije veľa cudzincov a nikto sa nad tým nepozastavuje. Vládne tu tolerancia, každý má rovnaké práva aj povinnosti,“ zdôraznila.

Zmenilo sa niečo v jej pohľade na Slovensko po definitívnom vyriešení jej sporu? Nerozmyslí si to s návratom domov, kde by opäť mohla pomáhať rómskym komunitám? Pani Pompová zdôrazňuje, že aspoň zatiaľ takéto plány nemá, i keď to definitívne nevylučuje.

„Nechám sa prekvapiť, čo mi prinesie budúcnosť. Som však presvedčená, že pri momentálnom vedení mesta Spišská Nová Ves nemám veľkú šancu na pracovné uplatnenie. Mám dojem, že cítia krivdu, že som sa postavila proti nim,“ zdôraznila. Nepáči sa jej ani to, ako to funguje na Slovensku. Dodala, že ona sama nikdy nemala vo svojej práci ambície stať sa šéfkou, jej krédom bolo a je pomáhať a byť človekom. „Snáď sa mi to aj podarilo. Cítim to aj zo stretnutí s ľuďmi, ktorým som v živote pomohla. Moja práca ma napĺňala a bola pre mňa poslaním, nie zamestnaním. Bol to môj splnený sen,“ podčiarkla.

Mesto Spišská Nová Ves, ktoré sa má pani Pompovej ospravedlniť a zaplatiť 2 500 eur, konečné rozhodnutie súdu širšie nekomentovalo. „Mesto to nebude komentovať. Vyjadrovali sme sa, kým bol prípad živý, teraz to už nemá zmysel. Verdikt súdu budeme, samozrejme, akceptovať, iná možnosť ani nie je,“ reagoval primátor mesta Ján Voľný. Dodal, že pracovníci, ktorí pri výberovom konaní pochybili, už pre mesto nepracujú a celý prípad považuje za uzavretú záležitosť.