Prokurátor: Všetko nasvedčuje tomu, že Kuciaka a Kušnírovú zavraždili na objednávku

K vražde Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej došlo 21. februára 2018. Martinu Kušnírovú zabili krátkou zbraňou kalibru 9 milimetrov jednou strelou do hlavy, Jána Kuciaka dvoma strelami do srdca. Na mieste sa našli dve nábojnice, nič nezmizlo. Bola to s najväčšou pravdepodobnosťou vražda na objednávku, uviedol prokurátor, ktorý dodal, že zadokumentovali pohyb pravdepodobného páchateľa.