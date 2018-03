Muž, ktorý havaroval po policajnej naháňačke a zomrel, mal kriminálnu minulosť

Policajná hliadka stála na pumpe na diaľnici pred Trenčínom. V tom čase bolo na odstavnom parkovisku pri čerpacej stanici viacero ľudí. „Počuli sme túrovanie motora, ešte sme sa všetci otočili za zvukom, aby sme videli aký blázon sa to rúti. Okolo prefrčal Superb v obrovskej rýchlosti, skoro pozrážal ľudí, čo stáli na parkovisku,“ povedal svedok. Jeho slová potvrdzuje aj trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová.

„Hliadka diaľničného oddelenia vykonávala dohľad nad cestnou premávkou na pevnom kontrolnom stanovisku pri čerpacej stanici v katastrálnom území Zamarkovce smerom jazdy na Bratislavu. Naraz počuli vytáčanie motora a spozorovali vozidlo Škoda Superb, ktorého vodič prechádzal vysokou rýchlosťou parkoviskom, pričom ohrozil ľudí, ktorí sa v tom čase na parkovisku nachádzali,“ povedala Antalová. Podľa nej museli ľudia pred vozidlom uskakovať. Policajti sadli do auta, s tým, že idú vodiča skontrolovať, ale ten sa dal na zbesilý útek.

Vodič bol namieste mŕtvy

„Vodič uháňal vysokou rýchlosťou a stále mal pred policajtmi náskok asi osemsto metrov. Policajti spozorovali, že vozidlo opúšťa na diaľničnom privádzači v Trenčíne diaľnicu. Na privádzači bolo viac vozidiel, ktoré vodič Superbu ohrozoval,“ dodala hovorkyňa. Podľa ďalšieho svedka Rastislava sa vodič rútil aj v Trenčíne hlava-nehlava. „Auto, ktoré išlo pred ním, zobral z pravej strany, obehol ho po krajnici a po tráve. Policajti s majákmi leteli za ním, ale boli ďaleko, nestíhali mu. On ak neletel dvesto, tak nešiel vôbec,“ opísal naháňačku ďalší svedok.

Policajti medzitým upozornili na šialenú jazdu Superbu aj ostatné hliadky v meste a prenasledovali s majákmi a húkačkami vozidlo. „Nebola použitá strelná zbraň, ani varovný výstrel do vzduchu, ani iná hrozba strelnou zbraňou,“ zdôraznila policajná hovorkyňa. Policajti videli, že vozidlo uniká smerom na Trenčiansku Turnú, stále však bolo pred nimi približne osemsto metrov, v zákrute sa im napokon stratilo z dohľadu. Pokračovali však v jazde a pátrali po aute, keď si všimli pri kruhovom objazde úlomky plastov a dym z kanála, ktorým preteká potok. Tam našli totálne zdemolovaný Superb. Jeho vodič vyletel pri nehode z auta a bol namieste mŕtvy.

Čaká sa na krvné testy

Či Jozef pred jazdou pil bude jasné až po výsledku krvných testov. Aj keď mladík pochádza z Lednických Rovní, Superb patril súkromnej firme z Česka. Polícia už začala trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenie. V Lednických Rovniach ľudia neboli prekvapení zo smrti mladíka. „Jeho otec vlastní taxislužbu a mladý Jožo jazdil aj pre neho. Nikdy nešiel pomaly, vždy lietal aj po dedine ako blázon, ešte sme si vraveli, že raz niekoho zabije, alebo seba…,“ povedal sused. Prečo jazdil na Superbe s českými poznávacími značkami povedať nevedel, podľa ďalšieho obyvateľa Rovní mal však auto požičané.

Jozef B. bol jedným z aktérov brutálneho útoku

Jozef B. je dobre známy aj v súdnych kruhoch. Aktuálne bol stále v podmienke. „Okresný súd Trenčín odsúdil Jozefa B. v roku 2013 za zločin vydierania a prečin porušovania domovej slobody a v roku 2016 za prečiny výtržníctva a útoku na verejného činiteľa. Uložené mu boli podmienečné tresty odňatia slobody,“ povedal hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus. V roku 2012, Jozef s plynovou pištoľou v ruke ohrozoval otca 3-ročného dieťaťa, ktorá bola jeho sestrou a chcel, aby mu dieťa vydal, dokonca na neho raz aj vystrelil. Za to dostal podmienečný trest.

V roku 2016 sa však zúčastnil spolu s istým Erichom Ochodnickým, a ďalšími dvoma komplicm pri brutálnom napadnutí trojice iných mužov, kde asistovala aj bejzbalová pálka. Jozef štvrťhodinu po bitke zaútočil aj na dvojicu policajtov. Jedného zasiahol lakťom do tváre. Jozefov vtedajší komplic Erich Ochodnický dnes rovnako ako Jozef už nežije. Stal sa obeťou mafiánskej popravy zo strany dvojičiek, bratov Dominika a Dávida z Udiče. Ericha naposledy videli pri odchode z práce v Trenčianskej Teplej v januári 2016. Jeden z bratov ho podľa polície popravil viacerými ranami zozadu do hlavy a chrbta. Jeho telo napokon zaliali do betónu.