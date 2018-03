Štátna tajomníčka Jankovská mala zobrať úplatok. Ona obvinenia odmieta

Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská sa mala podieľať na násilnom prebratí podniku. Tvrdí to muž, ktorý sa vraj bojí o život. Navyše tvrdí, že Jankovská vzala úplatok. Štátna tajomníčka to odmieta.

Jankovská sa ešte ako sudkyňa mala podieľať na násilnom prebratí trenčianskeho podniku pôvodným majiteľom a vziať aj veľký úplatok. Informáciu priniesol portál tvnoviny.sk.

Muž na nahrávke, ktorú má portál k dispozícii, tvrdí, že Jankovská „mala priateľský vzťah s mafiánskym bossom Petrom Čongrádym. On osobne mal pre neho na prelome milénia pracovať a dodnes figuruje aj v mafiánskych zoznam v skupine sýkorovcov.“

„Toto vyhlásenie som sa rozhodol urobiť z bezpečnostných dôvodov. Lebo sa môže stať, že budem násilne alebo nenásilne perzekuovaný," vyhlásil muž z nahrávky Michal Vida.

Ďalej tvrdí, že Čongrády chcel získať trenčiansky podnik Fatima a to tak, že jeho majiteľov dá zavrieť do vyšetrovacej väzby. Našli údajne muža, ktorý majiteľov baru obvinil z vydierania. Tých napokon aj poslali za mreže. „Peter Čongrády vraj manželke jedného z nich prisľúbil, že ich z väzby dostane, ale musia na neho prepísať podnik,“ informuje portál.

O to, aby ich z väzby prepustili sa mala postarať súčasná štátna tajomníčka a vtedajšia sudkyňa okresného súdu v Trenčíne – Monika Jankovská.

Majiteľov baru napokon po dvoch rokoch prepustili. O veci rozhodoval senát, ktorému Jankovská predsedala. Podľa svedka za to mala dostať tri milióny korún.

„Ja som s pánom Čongrádym nemala absolútne žiadny vzťah. Túto osobu vôbec nepoznám," povedala Monika Jankovská pre portál. Tvrdí, že útoky na jej osobu a rodinu trvajú už niekoľko rokov.

„Zvážim podanie trestného oznámenia na pána Vidu, pretože jeho tvrdenia sú absolútne nepravdivé a naozaj poškodzujú moju osobu, zasahujú do mojej práce, dokonca sa to dotýka už aj mojich detí, pretože útoky boli vedené aj voči mojim synom a tí naozaj nemôžu za to, akú prácu som ja vykonávala," cituje portál Jankovskú.