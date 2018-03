Policajti prehľadávajú okolie Kuciakovho domu a les vo Veľkej Mači

Informáciu priniesol portál denníka Nový čas, ktorý napísal, že muži zákona prehľadávajú okolie domu Jána Kuciaka a neďaleký les. „Za dedinou sú dva policajné autobusy a z lesa je počuť štekot,“ napísal čas.sk.

Policajná akcia sa odohrala iba deň po tom, ako dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry oboznámil verejnosť s detailnejšími informáciami o vražde.

K vražde Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej došlo 21. februára 2018. Martinu Kušnírovú zabili krátkou zbraňou kalibru 9 milimetrov jednou strelou do hlavy, Jána Kuciaka dvoma strelami do srdca. Na mieste sa našli dve nábojnice, nič nezmizlo. Bola to s najväčšou pravdepodobnosťou vražda na objednávku, uviedol prokurátor, ktorého identitu požiadala ÚŠP nezverejňovať.

Podľa informácií televízie Markíza policajti hľadajú vraždenú zbrań.