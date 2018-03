Ministerka školstva Lubyová udelila 61 ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov

Ministerka školstva vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. „Slovensko je krajinou, ktorej úspech závisí od ľudského kapitálu, a preto potrebujeme dobrých učiteľov, odborníkov, akými ste vy,“ povedala Lubyová. Pripomenula aj pripravované zmeny v školstve a nevyhnutnú spoluúčasť učiteľov pri zavádzaní týchto zmien do praxe. „Práca pedagóga si zaslúži to najvyššie uznanie. Dnešný slávnostný deň by mal byť len pomyselnou špičkou ľadovca úcty a obdivu, ktoré patria vám a ostatným pedagógom,“ dodala Lubyová.

Ocenenia si prevzali pedagógovia pôsobiaci na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému od materských škôl až po vysoké školy. Medzi ocenenými sú aj učitelia našich krajanov žijúcich v Rumunsku a Srbsku.

Na Lýceu Jozefa Gregora Tajovského v rumunskom Nadlaku pôsobí Peter Pavel Hlasznik, ktorý si Veľkú medailu svätého Gorazda prevzal za modernizáciu slovenského národnostného školstva v Rumunsku a za rozvoj vzdelávacích a kultúrnych aktivít medzi komunitami Dolnozemských Slovákov a SR. Rovnaké ocenenie získala aj Svetlana Zolňanová, ktorá pôsobí v srbskom Novom Sade.

Viaceré učiteľky a učitelia boli ocenení aj v súvislosti s ich životnými jubileami. Profesor Viliam Lauko, ktorý pôsobil na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, získal Veľkú medailu svätého Gorazda in memoriam.

Veľkú medailu svätého Gorazda v utorok udelili 21 pracovníkom v školstve, Malú medailu svätého Gorazda si z rúk ministerky prevzalo 20 pedagógov a odborníkov z oblasti školstva. Ďalším 20 boli udelené ďakovné listy.

Riaditeľka Strednej odbornej školy na Garbiarskej ulici v Kežmarku Marta Sabolová získala Veľkú medailu svätého Gorazda. „Teším sa, pretože je to naozaj také ocenenie mojej celoživotnej roboty. Na škole pôsobím 38 rokov, z toho 19 rokov ako riaditeľka a myslím si, že za toto pôsobenie sa moja škola úplne zmenila, za to hovorí aj výsledok našej práce,“ uviedla pre TASR Sabolová.

Ocenenie získala za úspešnú riadiacu prácu a premenu školy na modernú, dynamicky sa rozvíjajúcu strednú odbornú školu. Sabolová potvrdila, že škola v historickom Kežmarku je jednou z tých, kde počet študentov stúpa a medzi mladými ľuďmi je o ňu dlhodobý záujem.

Ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a tradujú sa od roku 1999. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.