Podnikateľ Ladislav Bašternák podal trestné oznámenie na poslanca Rajtára

Ako ďalej informovala hovorkyňa strany Katarína Svrčeková, o trestnom oznámení a jeho obsahu poslanca Rajtára najskôr informovala v telefonickom rozhovore policajtka, neskôr ho dostal aj písomne. Podnikateľa sa podľa oznámenia dotkli výroky, podľa ktorých ho poslanec Rajtár označil za bývalého zlodeja áut. Tiež mu prekáža, že na jeho konanie sa zo strany poslanca za SaS objavili hodnotiace úsudky o opakujúcej sa trestnej činnosti v organizovanej skupine, za ktorú by na neho mala byť podľa poslanca uvalená väzba.

„Trestné oznámenie chápem ako márnu snahu zastrašiť ma. Ladislav Bašternák sa pokúsil vyviniť z obvinenia z daňového podvodu prejavením takzvanej účinnej ľútosti, čo je v jeho prípade absurdné a žiadny príčetný vyšetrovateľ mu na to nemôže skočiť. Stále si myslím, že pokus o zahladenie tohto trestného činu nečinnosťou finančnej správy a polície nasvedčuje prítomnosť organizovanej skupiny,“ uviedol v tejto súvislosti Rajtár. Podľa jeho slov sú činnosť Ladislava Bašternák a podozrenia z daňových deliktov širšie, ako to ukazuje medializovaný prípad prevodov bytov v bytovom dome Five Star Residence, kde sa platilo hotovosťou v objeme dvanásť miliónov eur. "Pripravujem na neho trestné oznámenie za ďalšie prevody bytov s cieľom podvodu na DPH,“ dodal Rajtár.

Rajtárovo trestné oznámenie

Poslanec za stranu Sloboda a Solidarita Jozef Rajtár podal už v polovici marca na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie na neznámych páchateľov, ktorí podľa neho ako organizovaná zločinecká skupina spáchali viacero závažných trestných činov ekonomickej povahy. "Analýzou svojich predchádzajúcich trestných oznámení, ktorých bolo dvadsať, som dospel k názoru, že charakter, spôsob vykonania a následné maskovanie týchto skutkov si vyžadovalo súčinnosť viacerých osôb,“ uviedol poslanec za SaS s tým, že tieto osoby si museli byť vedomé nezákonného konania.

Medzi podozrivými sú podľa Rajtára okrem iných aj Marián Kočner a Ladislav Bašternák, ktorí sa na základe pochybných operácií s nehnuteľnosťami dopustili viacerých daňových podvodov vrátane neoprávneného uplatnenia si odpočtu DPH.

„Vražda Jána a Martiny má zastrašiť všetkých, ktorí odhaľujú pravdu. My jej musíme dať celkom iný zmysel, ako jej dali objednávatelia. Musia sa zmobilizovať aj slušní policajti a prokurátori, musia si svedomito plniť svoje povinnosti a nenechať sa zastrašiť. Nesmieme sa nechať zastrašiť, inak nám organizovaný zločin vezme slobodu a s ňou aj chuť do života,“ povedal Rajtár. Svoje dnešné trestné oznámenie poslanec za SaS podľa vlastných slov podložil podrobným popisom jednotlivých prípadov. Informácie čerpal zo svojich vlastných zistení, ako aj z médií. "Podozrenia, že došlo k podvodom a že tieto podvody boli vykonané organizovanou zločineckou skupinou, sú silné. Silné je aj podozrenie, že sa jej darilo práve preto, lebo mala krytie z najvyšších miest v štáte. V tomto prípade nám však nepomôžu talianske justičné orgány. V tomto prípade si musíme pomôcť sami,“ uzavrel Rajtár.