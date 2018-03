Cséfalvayová: Stiahnutie veľvyslanca z Moskvy by malo byť len prvým krokom

Stiahnutie veľvyslanca z Moskvy je iba prvý krok k tomu, aby sme sa priblížili pozíciám väčšiny štátov EÚ i krajín V4, u ktorých boli často pochybnosti ohľadom ruských záujmov. Uviedla to predsedníčka parlamentného zahraničného výboru Katarína Cséfalvayová (Most-Híd).

Je presvedčená, že slovenskí politici, opoziční ani koaliční, by nemali spochybňovať hodnotové a strategické ukotvenie Slovenskej republiky v EÚ. Hodnotovo, bezpečnostne aj ekonomicky sú jednoznačne našim prvoradým partnerom spojenci z Európskej únie, nie Ruská federácia. Z toho by mali vyplývať aj zahraničnopolitické postoje vlády," uviedla. "Samozrejme, Rusko je v Európe dôležitý hráč, treba s ním budovať dobré vzťahy, ale podľa toho by mali konať aj samotní predstavitelia Ruskej federácie, doplnila Cséfalvayová.

Slovenská diplomacia by podľa jej názoru mala vo vážnych bezpečnostných a hodnotových otázkach konať promptnejšie. S ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru) chce o tom hovoriť aj na rokovaní zahraničnopoli­tického výboru, ktoré iniciovala.

Po stredajšom rokovaní vlády Lajčák oznámil, že Slovensko povolá svojho veľvyslanca v Rusku domov na konzultácie. "Ja som dnes využil rokovanie bezpečnostnej rady aj vlády, aby som informoval o najnovšom vývoji a môžem vám povedať, že v tejto chvíli sa vláda stotožnila s mojím odporúčaním, aby sme ako ďalší krok povolali nášho veľvyslanca v Ruskej federácii na konzultácie, uviedol minister v reakcii na prípad otráveného ruského agenta Sergeja Skripaľa v Spojenom kráľovstve.

Podľa Lajčáka zatiaľ nie je rozhodnuté, na aký čas opustí veľvyslanec Peter Priputen Moskvu. „To si vyhodnotíme. V tejto chvíli je to na neobmedzenú dobu,“ vysvetlil šéf slovenskej diplomacie.

Doteraz sa 19 krajín EÚ rozhodlo vypovedať ruských diplomatov alebo deklarovalo, že to urobí, deväť krajín Únie zatiaľ takýto krok neurobilo, respektíve oznámili, že takýto krok robiť nebudú.