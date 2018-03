Danko: Slovensko je svojprávny štát, stiahnutie veľvyslanca z Moskvy je maximálny krok

Danko vo vyhlásení k postoju Slovenskej republiky ku kauze otrávenia bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry a k možnému vyhosteniu ruských diplomatov konštatoval, že „stojíme pred problémom postoja Slovenska“. Ohradil sa aj proti útokom, ktoré spochybňujú zahraničnopolitickú orientáciu Slovenskej národnej strany a ubezpečil, že on osobne si plní všetky povinnosti a záväzky voči Západu aj voči Východu.

Požiadal veľvyslanca o informácie

„Evidujem jasne problém medzi Veľkou Britániou a Ruskou federáciou,“ povedal Danko. Na stretnutí s britským veľvyslancom vyjadril rozhorčenie nad incidentom. „Odsudzujem to, ale odmietam, pokiaľ sa takéto incidenty dostávajú do politiky, vyvodzovanie zodpovednosti, keď veci nie sú preukázané. A jasne som deklaroval pozíciu Slovenska a povedal som, z pozície mňa ako predsedu národnej rady a predsedu koaličnej strany, povedal som a prosil o to, aby sme neboli označovaní za nepriateľov, ak si zachovávame svoje rozhodnutie a úsudok,“ povedal Danko s tým, že Slovensko je podľa neho svojprávny štát a rozhoduje sa samostatne.

Priblížil, že na stretnutí s veľvyslancom Veľkej Británie Andrewom Garthom deklaroval, že vždy prispieval k spolupráci Angličanov so Slovenskom. „Požiadal som veľvyslanca, aby sprístupnili všetky informácie, ktoré budú jasne deklarovať zodpovednosť Ruskej federácie. Nedisponujem takými informáciami, aby som okamžite zaujal pozíciu a že to nie je ani moja parketa, ale parketa vlády SR. Svoj rozhovor sme skončili ubezpečením, že akýkoľvek prejav vôle SR nie je Angličanmi vnímaný ako nepriateľský krok,“ povedal s tým, že mu je ľúto incidentu, ktorý v Anglicku nastal. Dodal, že nedisponuje informáciami, ktoré by ho utvrdili v tom, že treba konať inak, ako koná ministerstvo zahraničných vecí.

Danko vidí šancu pre diplomaciu

Dnes navštívil aj Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR a stretol sa s veľvyslancom Alexejom Leonidovičom Fedotovom. Podľa Danka si Veľká Británia a Rusko budú musieť sadnúť k tejto situácii. „Je tu šanca pre diplomaciu na to, aby sa neobnovila studená vojna,“ povedal. Slovensko sa podľa neho rozhodlo urobiť diplomatické kroky, požiada o sprístupnenie všetkých informácií a vláda urobí opatrenia s čistou hlavou. „Ale nik nám nemá právo čokoľvek diktovať,“ povedal.

Stiahnutie slovenského veľvyslanca z Moskvy Petra Priputena je podľa Danka vzhľadom na stav informácií „maximálny možný krok“.

Na rozhodnutie Slovenska nepridať sa k väčšine európskych krajín nevyhostiť Rusov reagoval aj britský veľvyslanec na Slovensku Andy Garth. Ten sa vyjadril, že verí, že Slovensko sa napokon k európskym spojencom pridá.

O povolaní slovenského veľvyslanca z M oskvy informoval po dnešnom zasadaní vlády minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák. „Povoláme si ho zatiaľ na neurčito,“ spresnil Lajčák, ktorý nevylúčil, že ďalším krokom môže byť aj vyhostenie diplomatov.

Prezident Andrej Kiska považuje stiahnutie slovenského veľvyslanca z Moskvy na konzultácie za prvý správny krok, ale nedostatočný. Podľa prezidenta čiastočne napráva škody spôsobené neochotou vlády podporiť strategického spojenca Slovenskej republiky. Informoval o tom Kiskov hovorca Roman Krpelan po tom, ako sa hlava štátu stretla s britským veľvyslancom.