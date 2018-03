Drucker: Valocký nebol prospešnou nomináciou, ako šéf NOÚ môže aj skončiť

Nominácia Jozefa Valockého (Smer-SD) do čela Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave nebola prospešnou, myslí si bývalý šéf rezortu zdravotníctva a súčasný minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Valocký, ktorému sa v ústave začal búriť personál, sa do vedenia NOÚ dostal práve za Druckera.

Drucker nevylúčil, že Valocký môže ako šéf NOÚ aj skončiť, ak nebude schopný deklarovať, že v onkologickom ústave ostávajú kľúčoví ľudia. Nová ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) mala dať Valockému čas do utorka. „Chápem, že je to koaličný poslanec, nikdy som s ním nemal žiadny konflikt, bohužiaľ, situácia dospela do takej nálady, ktorá je zlá pre všetkých,“ dodal Drucker.

Valockého vnímal vždy z manažérskeho hľadiska. „A prosil som ho, keď odchádzal z čela fakultnej nemocnice v Nitre, aby dával viac akcent na ľudské vzťahy. Jeho ambícia vždy bola hľadať racionalizačné opatrenia, ale keď idete za hranu a neviete pracovať s ľuďmi, tak to nie je dobre,“ vysvetlil exminister zdravotníctva. Drucker tvrdí, že za Valockého berie zodpovednosť, „kedže on bol ten, kto menoval pána Valockého“.

Vedenie NOÚ odmieta, že by situácia v ústave bola kritická z hľadiska odchodu personálu i odkladu operácií. „Zabezpečujeme všetky činnosti vo vzťahu k pacientovi bez obmedzenia, pacientov ošetrujeme ambulantne a rovnako fungujú aj chirurgické odbory,“ povedala hovorkyňa onkologického ústavu Martina Šoltésová. Dementovala tvrdenia, že by z NOÚ personál odchádzal hromadne. Priznala však, že v porovnaní s minulým rokom je zamestnancov menej, najmä v radoch administratívnych pracovníkov a sestier, ktorých je oproti vlaňajšku o 25 menej.

NOÚ však podľa Šoltésovej hľadá na tieto miesta ľudí. Lekári sú podľa nej tento rok v NOÚ v rovnakom počte ako v predchádzajúcom. Hovorkyňa pripustila aj presun operácií, odmieta však tvrdenia, že by šlo o veľký časový horizont. „A ak sa to udeje, tak máme zväčša plné lôžka na danom oddelení,“ dodala.

Valocký nebude na Druckera reagovať cez médiá, nateraz má iné priority

Šéf Národného onkologického ústavu v Bratislave Jozef Valocký nebude nateraz reagovať na kritiku na jeho adresu od bývalého ministra zdravotníctva Tomáša Druckera. Tvrdí, že jeho prioritou je v súčasnosti stabilizovať situáciu v NOÚ.

„Na vyjadrenia, ktoré v stredu odzneli, by som nerád reagoval cez médiá. V súčasnosti je hlavnou prioritou vedenia onkologického ústavu stabilizovať situáciu a naďalej zabezpečovať všetky činnosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti bez obmedzenia,“ uviedol Valocký v písomnom stanovisku.