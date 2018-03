Sviatočné dni budú skúpe na slnko

Pripomínať bude hojdačku, v jeden deň teplo, druhý chladno. Vlastne sa ani nemôžeme čudovať, veď tento víkend sa prehupneme do bláznivého apríla. Takže ideálne to nebude ani vo Veľkonočný pondelok.

„Bude tak, ako to zvykne v tomto ročnom období bývať, očakávame teda premenlivé počasie, keď v priebehu štyroch sviatočných dní bude priestor aj pre slnečný svit, ale slnko bude svietiť až úplne na konci – teda pondelok vyzerá nádejne. V ostatných dňoch však bude aj pršať a fúkať vietor,“ povedal klimatológ Pavol Faško.

Podľa neho bude najpríjemnejšia z hľadiska teplôt sobota. „O čo však bude v sobotu teplejšie, o to bude v nedeľu chladnejšie,“ dodáva Faško. Vraví, že toto počasie nie je na prelome marca a apríla „nič nové pod slnkom“. Dokonca si spravil prieskum vývinu počasia počas veľkonočných sviatkov, ktoré v minulých rokoch dátumovo prechádzali z marca do apríla a zistil zaujímavé skutočnosti.

„Od roku 1951 bolo iba dvakrát, a to v roku 1956 a v roku 2002, počasie ideálne. Svietilo slnko, ráno bol len slabý mráz a cez deň najmä v roku 2002 stúpala teplota s výnimkou Veľkého piatka na tých najteplejších miestach až na vyše dvadsať stupňov,“ ozrejmil klimatológ. Od polovice dvadsiateho storočia bola podľa neho najhoršia Veľká noc na prelome mesiacov v roku 2013, keď bolo veľmi chladno a cez deň na Veľký piatok vystúpila teplota najvyššie iba na 6,9 stupňa na Záhorí, ráno boli silné mrazy a dokonca padal nielen dážď, ale aj sneh. Na Veľký piatok vtedy v Dolných Plachtinciach napadlo až 25 centimetrov nového snehu.

„Teraz to také zlé nebude. Bude teplejšie. Priestor na to, aby padal sneh, veľmi nevidím, iba ak niekde vo vyšších oblastiach severozápadného a severného Slovenska v noci zo soboty na nedeľu a potom v nedeľu, ale nevýhodou týchto sviatkov je, že budú veľmi premenlivé a málo bude svietiť slnko. To sa ukáže až v ten Veľkonočný pondelok,“ uzatvára klimatológ s tým, že to, čo nebude na Veľkú noc, by mohlo prísť v týždni po nej. Vtedy bude už viac slnečných lúčov a cez deň bude rozhodne teplejšie ako cez sviatky. Na otázku, či by po Veľkej noci mohli teploty atakovať až dvadsiatky, odpovedá klimatológ so záhadným úsmevom, ktorý dáva nádej, slovom „možno“.