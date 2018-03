Policajti poučia šoférov o zostatkovom alkohole

Alkohol je štatisticky prítomný pri každej desiatej dopravnej nehode. „Ak sa však pozrieme len na veľkonočné sviatky, ktoré predstavujú štvordňový víkend, tvorí tu podiel dopravných nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel pod vplyvom alkoholu v priemere až 23 percent,“ uviedol riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Ján Ignaták.

Výstrahou môže byť prípad z minulého roka, ktorý poisťovňa Uniqa zaevidovala na Veľkonočnú nedeľu. Vodič zabudol, že po poháriku nemá šoférovať a po návrate zo šibačky sa mu podarilo pri parkovaní poškodiť okrem svojho ďalších päť áut. Privolaná policajná hliadka mu v krvi namerala 0,8 promile alkoholu.

Tento rok bude polícia pokračovať v masívnych kontrolách. Navyše plánuje vodičov vzdelávať o nebezpečenstve zvyškového alkoholu v krvi, ktorý sa často podceňuje. Do preventívnej akcie, ktorá sa uskutoční prvýkrát počas týchto sviatkov, bude od piatka do pondelka nasadený maximálny počet policajtov.

Zostatkový alkohol skontrolujú v utorok

„Keď sadáme za volant, je dôležité pozrieť si množstvá a orientačné časy odbúravania (alkoholu) aj niekoľko hodín po tom, čo sme pili,“ vysvetlil Milan Troška, vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) z ministerstva dopravy. Na zostatkový alkohol sa preto polícia zameria ešte aj nasledujúci utorok.

V rámci prevencie budú policajné hliadky rozdávať vodičom osviežovače vzduchu do áut či magnetky, na ktorých je opísané, za aký čas nám alkohol z krvi zmizne. Kým napríklad telo 85-kilogramového muža spáli alkohol z troch pív po viac ako ôsmich hodinách, v prípade 60-kilogramovej ženy by to trvalo viac ako 13 hodín.

Budú padať aj tresty

Aj keď ide o preventívnu akciu, vodiči, ktorým v dychu namerajú alkohol, neodídu len s napomenutím. „Do jedného promile je sankcia až do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov. Nad jedno promile ide o trestný čin a súd môže uložiť trest odňatia slobody do jedného roka a vysokú peňažnú pokutu,“ varoval Ignaták.

Minuloročné štatistiky oproti roku 2016 ukázali zvýšený počet dopravných nehôd po požití alkoholu. Kým predvlani bolo cez sviatky takýchto nehôd 1 501, minulý rok ich počet narástol o 84. Najrizi­kovejšou skupinou aj naďalej zostávajú mladí vodiči od 18 do 26 rokov. Počas bežného týždňa je najrizikovejší deň z hľadiska požitia alkoholu sobota, obzvlášť medzi ôsmou večer a polnocou. „Keď prídu veľkonočné sviatky, tak piatok a pondelok preberajú túto rolu,“ spresnil Ignaták s tým, že najnebezpečnejší čas sa posúva od polnoci do štvrtej rána.

Spolupracujú aj výrobcovia piva

Na akcii sa v rámci dlhodobého projektu Deň zodpovednosti podieľa Slovenské združenie výrobcov piva a sladu. Prezidentka združenia Jana Shepperd pripomenula, že jazda pod vplyvom alkoholu bez nehody môže s pokutou, povinným preskúšaním v autoškole či konzultáciou u psychológa vyjsť až na 1 200 eur, kým lístok na hromadnú dopravu stojí zopár centov.

„Ak mienite počas veľkonočných sviatkov navštíviť rodinu, priateľov či ísť na pondelkovú šibačku, kde sa nevyhnete konzumácii alkoholu, naplánujte si vopred spôsob, ako sa budete bezpečne premiestňovať,“ dodala Jana Shepperd. Doplnila, že veria, že aktivity ich združenia prispejú k zodpovednému správaniu sa vodičov a zníženiu počtu dopravných nehôd.