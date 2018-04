Kisku po sviatkoch čaká súd v pozemkovej kauze

Dôvodom sporu sú lukratívne pozemky vo Veľkom Slavkove, ktoré celé roky vlastnil zubár Franc, až kým prekvapujúco zistil, že od istého času už ich vlastníkom nie je. Tým sa stal prezident Kiska. Obe strany sa cítia byť v spore poškodené.

Slovenský prezident bude už budúci piatok na súde vysvetľovať, ako prišiel bez súhlasu pôvodného majiteľa k lukratívnemu pozemku v Tatrách. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Pojednávanie, ktoré sa bude konať na Okresnom súde v Poprade, je civilné, nie trestné. Znamená to, že v spore nie je nikto obvinený. Franc v ňom žiada svoje pozemky späť. Obaja muži, teda hlava štátu aj v Poprade známy zubár, sa už raz na súde stretli.

„Sudca Okresného súdu Poprad v rámci predbežného prejednania uvedeného sporu o určenie vlastníckeho práva, v zmysle ustanovení Civilného sporového poriadku, oznámil predpokladaný termín prvého pojednávania vo veci,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove a okresných súdov v jeho pôsobnosti Ivana Petrufová. Ani jedna zo strán sa nedohodla na mimosúdnom zmieri.

V civilných sporoch však platí, že takýto zmier im môže sudca navrhnúť aj viackrát. V tomto prípade sudca navyše obom stranám oznámil istú závažnú skutočnosť, a to, že žaloba trpí vadou nevykonateľnosti žalobného petitu, čo znamená, že je zle napísaná, má vady a žalobca sa domáha niečoho, čo je nevykonateľné.

Advokátka: Kiska sa cíti byť poškodený?

Keďže sa obe strany nedohodli na zmieri a je predpoklad, že tak nespravia ani v najbližších dňoch, bude súdny proces. Spisový materiál ohľadom sporných pozemkov aktuálne obsahuje viac ako sto strán písomností.

Kisku aj Franca musí sudca vypočuť osobne. „Vzhľadom na predmet žaloby a procesnú obranu považuje súd v prípade nariadenia pojednávania osobnú účasť sporových strán na pojednávaní za nevyhnutnú,“ dodala Petrufová s tým, že ani jedna zo sporných strán zatiaľ nenavrhla svedkov, ktorých si želá pred súdom vypočuť. Súd tak bude pri rozhodovaní vychádzať výlučne z toho, čo mu povedia prezident a zubár, a z dôkazov, ktoré mu navrhli strany sporu.

Podľa právnej zástupkyne Jána Franca Márie Kozákovej so zmierom nesúhlasil prezident republiky Andrej Kiska. „Pán Kiska vyhlásil, že má pocit rovnakého postavenia ako žalobca, teda že sa cíti byť rovnako poškodený, tak spojme sily, aby sme našli riešenie,“ hovorí Kozáková s tým, že jej klient by so zmierom súhlasil. K tomu však protistrana povedala jasné nie. Právna zástupkyňa nerozumie tomu, ako sa Kiska môže cítiť v tejto kauze poškodený. „Keď mám cudzie pozemky, cítim sa ako víťaz, nie poškodený, nie?“ pýta sa právna zástupkyňa. Samotný Franc sa momentálne vyjadrovať nechce.

Kiska kupoval po šiestich dňoch

Prezident Andrej Kiska sa vyjadril k pozemkovému škandálu na sociálnej sieti. „Predstavte si, že kúpite byt a po dvadsiatich rokoch vám zaklope na dvere niekto, od koho ste byt nekupovali, a povie vám, že on je majiteľ bytu. Nepoznáte ho. Nikdy ste ho nevideli. Tento súd a spor o pozemok je taký smutný príbeh. Smutné je aj to, že pokiaľ na druhej strane skutočne došlo k nezákonnému prevodu vlastníckych práv, tak sme sa na súde stretli dve poškodené strany.“

Kiska kúpil pozemok pred šestnástimi rokmi. Pozemok má rozlohu 1,2 hektára a nachádza sa vo Veľkom Slavkove pod Tatrami. Parcelu vlastnila pôvodne dlhé roky rodina zubára Jána Franca a napokon samotný Franc, ktorý pozemok prenajímal s úmyslom, že ho niekedy v budúcnosti predá. V roku 1999 bola parcela na katastri po ročnom vydržaní prepísaná z popradského zubára bez jeho vedomia na firmu Agras. Celý prevod prebehol za zvláštnych okolností, ktoré pripomínajú mafiánske praktiky bežné v tej dobe. O pár dní neskôr bol pozemok opäť prepísaný, tentoraz sa stal vlastníkom istý obyvateľ Lučivnej, ktorý mohol byť bielym koňom. Už o šesť dní od neho kúpil pozemok Andrej Kiska.

Prezidentove pozemky susedia so Žembovými

Kiska tvrdí, že z inzerátu v novinách sa dozvedel o vedľajšom pozemku a potom pri danej transakcii dokúpil aj blízky pozemok s rozlohu 1,2 hektára, ktorý je teraz predmetom sporu. V skutočnosti však Kiskov obchodný partner pre Pravdu uviedol, že to bol on, kto Kiskovi ponúkol 1,2-hektárový pozemok. Išlo o osobu, ktorej firma pre Kisku stavala nebankovku v Poprade. Daný Kiskov vtedajší partner sa pozná aj s Ondrejom Žembom, ktorý bol v tom čase označovaný za popradského mafiánskeho bosa. Pozemky susediace cez cestu s Kiskovými vlastní práve Žemba.

Nie je dokázané, že celá schéma viacerých prevodov pozemku v priebehu niekoľkých dní bola podvod. Nie je tiež dokázané, či išlo o dohodu viacerých ľudí, ktorí v schéme figurovali a poznali sa. Kiska však priznal, že vedel o tom, že vlastníkom bol predtým aj Agras a tiež obyvateľ Lučivnej, od ktorého pozemky kupoval. Daný obyvateľ Lučivnej podnikal spolu s človekom, ktorý mal Kiskovi pozemok ponúknuť. Ku kontaktom k nemu sa Kiska nechce vyjadriť.

Kriminálka vyšetruje viacero prípadov

Orgány činné v trestnom konaní začali kauzu reálne vyšetrovať až vlani na jeseň po jej medializácii. Zubár Franc predtým, ako sa začal o pozemky sporiť, oslovil najprv Kisku. Ten mu pozemky vrátiť odmietol. Následne sa obrátil na políciu, ale tá celú vec na základe pochybného znaleckého posudku označila za priestupok. Až vlani v novembri po medializácii a pokyne z Generálnej prokuratúry začalo okresné riaditeľstvo polície v Poprade trestné stíhanie vo veci podvodu.

Neskôr prípad prevzala Národná kriminálna agentúra (NAKA), ktorá ho prešetruje rovnako ako daňové prehrešky Kiskovej firmy KTAG, ako aj kauzu financovania prezidentskej kampane Kisku cez rovnakú firmu KTAG. Tá mala propagovať Kisku vo voľbách bez toho, aby jej za to Kiska platil, a ešte si na dané výdavky uplatňovala úľavy na dane z príjmu a DPH.