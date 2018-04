"Portál Finančnej správy je opäť funčný"...

Finančná správa Slovenskej republiky na Facebooku uvádza, že portál finančnej správy je opäť plne funkčný a e-služby sú dostupné. Výpadok služieb, ktorý nastal predpoludním už odstránili. Ďakujú za strpenie a ospravedlňujú sa za vzniknuté komplikácie.

Daňové priznanie sa dá podať do utorka 3. apríla vrátane, no Finančnej správe nefungovali elektronické služby. Finančná správa o výpadku informovala na svojom Facebooku. Elektronické podávanie je povinné pre platiteľov DPH a právnické osoby, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri.

Živnostníci ešte daňové priznanie nemusia elektronicky podávať. Hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová tvrdí, že v pondelok dopoludnia zaznamenali nedostupnosť portálu, ktorá bola spôsobená výpadkom na strane externého dodávateľa. „Túto chybu sme však už odstránili a pracujeme na znovuobnovení elektronických služieb,“ povedala Skokanová.

Daňové priznanie treba podať do 3. apríla, ľudia aj firmy majú čas aj v utorok. Finančná správa posilnila v posledný deň call-centrum, ktoré by malo byť dostupné až do polnoci, ale aj úradné hodiny na daňových úradoch. K dispozícii budú aj mobilné kancelárie v Petržalke, pridali tiež dodatočné miesta na podanie daňové priznanie aj mimo úradov.