Gál potrebuje na policajnú inšpekciu čas

Oddelenie policajnej inšpekcie od ministerstva vnútra, pod ktoré spadá, bude trvať dlhšie. Naznačil to nový minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), ktorý má medzi svojimi prioritami posilnenie nezávislosti odboru vyšetrujúceho pochybenia policajtov. Odvolal sa pritom na dva rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva v súvislosti s českou inšpekciou, ktorá kedysi fungovala v podobnom režime ako tá naša. Pôvodný zámer vlády, že inšpekcia prejde pod prokuratúru, sa nakoniec v súvislosti s verdiktmi nemusí zrealizovať.

„Do tejto témy teraz zasiahli ľudia z môjho ministerstva. Existujú totiž dve rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva proti Českej republike, kde tento súd jasne vyjadril svoj právny názor, ako by mohla vyzerať forma nezávislej policajnej inšpekcie. Aj toto musím rešpektovať a zároveň sa tým riadiť, aby sme v budúcnosti nemali problémy,“ povedal Gál pre agentúru Sita a upozornil, že je preto nutný dostatočný čas na zavedenie zmien, a najmä na ich legislatívnu prípravu.

Minister narážal na dva podobné a sčasti nadväzujúce verdikty. Európsky súd najprv v roku 2012 a následne aj o rok neskôr konštatoval, že vyšetrovanie zákonnosti postupu polície inšpekciou ministerstva vnútra nespĺňa požiadavku nezávislosti a porušuje článok 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

„Vyšetrovanie musí byť tiež nezávislé, preto je vo všeobecnosti potrebné považovať za nevyhnutné, aby osoby zodpovedné za vedenie vyšetrovania boli nezávislé od tých, ktoré sú do udalostí zapojené. To neznamená iba absenciu hierarchických alebo inštitucionálnych väzieb, ale aj praktickú nezávislosť. Inšpekcia ministra vnútra bola, rovnako ako polícia, v právomoci ministerstva vnútra a ministrom priamo riadená. Súd musí tiež vziať do úvahy, že členovia inšpekcie zostávajú naďalej príslušníkmi polície,“ uvádza sa v rozsudku prípadu Kummer proti ČR.

Ústavný právnik Ján Drgonec vysvetlil, že česká inšpekcia ministerstva vnútra bola predtým organizovaná rovnako ako tá naša. „O Slovensku sa dosiať nerozhodovalo, ale pravidlá by mali platiť rovnaké, čo veľmi naznačuje možnosť, že ani slovenská inšpekcia nie je v súlade s týmto dohovorom,“ povedal pred časom pre Pravdu Drgonec. „Ak chceme efektívne postihovať policajtov, je najvyšší čas, aby ministerstvo vnútra prestalo zatvárať oči pred Európskym dohovorom o ľudských právach,“ upozornil.

Požiadavka posilnenia nezávislosti kontroly polície je v programovom vyhlásení vlády. Kabinet sa zaviazal, že vytvorí podmienky pre vznik odboru na prokuratúre, ktorý bude osobitne dohliadať na postihovanie trestnej činnosti príslušníkov ozbrojených zborov. Vo vyhlásení sa tiež píše o posilnení právomoci parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť v oblasti dohľadu nad dodržiavaním zákonnosti postupov príslušníkov ozbrojených zborov.

Bezpečnostný analytik Milan Žitný opakovane upozornil, že postup polície už dnes môže preverovať Generálna prokuratúra. Je preto otázne, či ho môže kontrolovať ešte viac. Jeho názor podporuje aj spomínaný rozsudok ESĽP. „Súd berie na vedomie, že v tomto prípade vyšetrovanie policajnej inšpekcie prebiehalo pod dohľadom štátneho zástupcu. Ak aj bol štátny zástupca od polície nezávislý, jeho čisto dozorná úloha nebola dostačujúca, aby policajné vyšetrovanie spĺňalo požiadavku nezávislosti,“ dôvodil štrasburský súd.

Žitný sa prikláňa skôr k zriadeniu nového nezávislého orgánu, rovnako ako k tomu pristúpili v Česku. I keď, ako upozorňuje analytik, ani ten zatiaľ pre chýbajúce skúsenosti zamestnacov nefunguje spoľahlivo. V Českej republike na vyšetrovanie trestnej činnosti a sťažností proti policajtom vznikla nová generálna inšpekcia. Jej riaditeľa na návrh vlády vymenúva a odvoláva priamo premiér. V Dánsku je zas policajná inšpekcia pod rezortom spravodlivosti.