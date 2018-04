Novú verziu investigatívnych Reportérov bude viezť Vincent Štofaník

Nových Reportérov na RTVS by mal pripravovať a šéfovať im Vincent Štofaník, bývalý šéf rozhlasovej sekcie verejnoprávneho média.

Informoval o tom portál O médiách, ktorý poukázal na to, že Štofaník vlani z RTVS odišiel po tom, ako sa generálnym riaditeľom stal Jaroslav Rezník, s ktorým mali nezhody.

RTVS investigatívnu reláciu Reportéri pozastavila na začiatku roka 2018. Svoje rozhodnutie odôvodnila slovami: „Základný (problém) je ten, že svojou kvalitou nezodpovedala nárokom, aké má relácia tohto typu spĺňať – témami, ani ich spracovaním. Tematický rámec bol neujasnený, pohyboval sa od občianskej problematiky cez podnikateľskú, politickú až po historickú. Uchopenie tém bývalo problematické z hľadiska smerovania, záberu, výberu a vyváženosti zastúpenia strán, v reportážach sa vyskytovalo mnoho faktografických chýb a nenáležitých uzáverov, čo generovalo stále vyšší počet oprávnených sťažností a žalôb zo strany dotknutých subjektov, čo následne stálo a stojí ďalších zamestnancov i celú RTVS nemálo času, energie a financií na urovnanie sporov.“

Vedenie RTVS potom oznámilo, že reláciu zlučuje s reláciou Občan za dverami, ktorá sa venovuje občianskej publicistike. Po kritike zo strany médií, verejnosti a zahraničných organizácií zaoberajúcich sa slobodou médií, vedenie oznámilo, že reláciu Reportéri vráti na obrazovky, stať by sa tak podľa vtedajších slov vedenia malo do septembra a relácia by údajne mala byť „zdravšia, bez chýb a dravejšia,“ ako jej pôvodná verzia.