Historický Encián vstáva z popola

Takmer po dvadsiatich rokoch od ukončenia prevádzky v jej priestoroch sa do záchrany tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorú projektoval významný architekt Dušan Jurkovič, pustili nadšenci z občianskeho združenia Tatranský okrášľovací spolok.

Encián postavili v rokoch 1936 a 1937, slúžil ako horná stanica visutej lanovej dráhy z Tatranskej Lomnice a stal sa aj údolnou stanicou lanovky na Lomnický štít. Súčasťou budovy bola reštaurácia a priestory na ubytovanie. Po výstavbe novej kabínkovej lanovky z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso začal jej význam upadať. Po skončení prevádzky visutej lanovky zatvorili aj Encián. Stalo sa tak v roku 1999.

Bol to práve Tatranský okrášľovací spolok, ktorý spustil v roku 2011 blog Tatranské haraburdy. Upozorňoval na neutešený stav národných kultúrnych pamiatok na území mesta Vysoké Tatry. Medzi nimi bol aj Encián. Aktivisti zo spolku aj za prispenia majiteľa, spoločnosti Tatry Mountain Resort, sa rozhodli túto vzácnu budovu zachrániť. Dostali ju do dvadsaťročného prenájmu. V rokoch 2012 až 2016 získali 35-tisíc eur, ktoré investovali do pamiatky.

„Z vlastných zdrojov a za pomoci dobrovoľníkov sme tam vytvorili stabilnú základňu umenia. Vznikla najvyššie položená galéria na Slovensku s názvom Encián, čitáreň Alfreda Grosza, kaviareň, kaplnka a zriadili sme aj Dom Hostí Tatranského okrášľovacieho spolku. Novou krytinou sme pokryli vyhliadku, zalepili zatekajúcu strechu, nanovo urobili podlahy v interiéry, opravili ríny, urobili nové zábradlie a s novou výzvou sa tento rok pustíme aj do ďalšej rekonštrukcie budovy,“ vyrátal Patrik Kolesár z občianskeho združenia TOS.

Budova Enciánu na Skalnatom plese. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Aktivisti majú s budovou ďalšie plány. Pred rokom podali na ministerstvo kultúry projekt zameraný na modernizáciu a schválili im na to vyše 330-tisíc eur. Prvú časť z tejto sumy, 140-tisíc eur, už dostali. Peniaze chcú použiť na rekonštrukciu strechy pozostávajúcu z opravy krovu, zateplenia a výmeny strešnej krytiny, opravy fasád, výmeny okien, rekonštrukcie rozvodov vody, kúrenia a aj rekonštrukciu informačných systémov. Štátnu dotáciu budú spolufinancovať sumou 50-tisíc eur.

Rekonštrukcia Enciánu bude prebiehať pod dozorom pamiatkového úradu. „S prácami chceme začať v máji alebo júni tohto roku, presný termín závisí od povolení TANAP-u na letecký vývoz materiálu. Skladba strechy bude z kvalitných materiálov, takže záruka by mala byť minimálne sto rokov,“ zdôraznil Kolesár. V prvej polovici tohto roku plánuje TOS aj výmenu okien a vybudovanie výťahu v časti tretieho a štvrtého nadzemného podlažia.

Kabínka starej lanovky Encián v dolnej, schátranej stanici v Tatranskej Lomnici. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Združenie podalo nový projekt cez slovensko-poľskú spoluprácu v celkovom objeme 1 milión eur. Ak bude úspešné, z peňazí zriadi tri nové múzeá. Dve z nich, Múzeum Jána Pavla II. a Múzeum Csákyho dom o Tatrách, budú v Starom Smokovci, tretie – Múzeum lanovky Wieser, s využitím aj na kultúrne a spoločenské podujatia, bude práve v Enciáne.

Budova Enciánu je jedna zo štyroch Jurovičových budov lanoviek postavených vo Vysokých Tatrách. Ďalšou je nevyužívaná dolná stanica lanovky v Tatranskej Lomnici z rokov 1936 a 1937. Opraviť ju chce jej majiteľ.

„Veľmi dobre si uvedomujeme kultúrnu hodnotu tohto objektu. Revitalizácia objektu bývalej stanice visutej lanovky v Tatranskej Lomnici by mala priniesť jej komplexnú rekonštrukciu, ale s novým využitím, zodpovedajúcim požiadavkám dnešnej doby. Z tohto dôvodu sme iniciovali podujatie 75 tajomstiev lanovky, aby sme mohli výťažok venovať na potrebné výskumy, ktoré si obnova pamiatky vyžaduje, a na vyhlásenie architektonickej súťaže o možnostiach budúceho využitia objektu,“ povedal riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry spoločnosti TMR Dušan Slavkovský.

Pôvodný projekt vybudovania lanovky z Tatranskej Lomnice na Lomnický štít bol v 30. rokoch 20. storočia ambiciózny a odvážny. Odzrkadľoval snahu Československa priblížiť sa vyspelým štátom Európy. Významu lanovky zodpovedalo aj zadanie projekčných prác vtedy uznávanému architektovi Dušanovi Jurkovičovi.