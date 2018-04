Jozef Valocký zrejme skončí ako riaditeľ Národného onkologického ústavu

Novým riaditeľom ústavu by mohol byť Tomáš Alscher, súčasný ekonomický riaditeľ NOÚ, alebo Boris Mrekaj z ministerstva zdravotníctva, bývalý riaditeľ letiska v Žiline.

Za posledný rok z Národného onkologického ústavu (NOÚ) odišlo 60 ľudí, z toho 25 sestier a približne 15 lekárov. Dôvodom odchodu hlavne u sestier je to, že im neplatili všetky nadčasy. Realita v ústave je dnes taká, že pacientom odkladajú operácie, stalo sa, že chorých v ohrození života museli lekári odmietnuť. Podľa viacerých zamestnancov je za to zodpovedný riaditeľ Jozef Valocký. Bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker (dnes vedie rezort vnútra), ktorý Valockého do funkcie predvlani dosadil, priznal, že to bola chyba.

Minister pripomenul, že pri menovaní riaditeľovi zdôraznil, aby sa viac sústreďoval na ľudské vzťahy. "Jeho ambícia vždy bola hľadať racionalizačné opatrenia, ale keď idete za hranu a neviete pracovať s ľuďmi, tak to nie je dobre,“ zhodnotil Drucker. Ak Valocký nezabezpečí podpisy kľúčových ľudí, že zostávajú, bude musieť podľa ministra odísť.

