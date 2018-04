„Od 3. apríla 2018 sme tu pre vás v novom otváracom čase,“ píše sa na oficiálnej webovej stránke Kauflandu.

Po novom budú prevádzky otvorené v pondelok až sobotu od 7:00 do 21:00 a v nedeľu od 8:00 do 20:00. Doteraz boli obchody otvorené do 22:00.

Jedinou výnimkou je prevádzka v bratislavskom nákupnom centre Avion, ktorá bude otvorená od pondelka do nedele od 8:00 do 21:00.