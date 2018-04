Hygienici upozorňujú na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov

Grécke mydlá značky FRESH LINE sú vyrobené v tvare koláčikov, sladkostí alebo ovocia, hygienici upozorňujú, že najmä deti by si ich mohli zameniť s potravinami a zjesť ich, čo by mohlo byť nebezpečné.

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na výskyt viacerých nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Holandsku, Litve, Grécku, Estónsku, Nemecku a v Taliansku.

Ponožky s gélom proti stvrdnutej pokožke značky Kriudvat od čínskeho výrobcu Guangzhou Meiya Cosmetics môžu spôsobiť vážne poškodenie pokožky z dôvodu nízkeho pH výrobku (0,8 pH). Hygienici varujú pred sérom na pokožku s názvom Forever Young značky CHRISTINA od izraleského výrobcu BIO KOR METICS Ltd. V tomto nezmývateľnom výrobku sa nachádza zmes nepovolených konzervačných látok. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

Mydlá značky FRESH LINE od grécej firmy FRESS FORMULA SA sú vyrobené v tvare koláčikov, sladkostí alebo ovocia. Hygienici upozorňujú, že najmä deti by si ich mohli zameniť s potravinami a zjesť, čo by mohlo byť nebezpečné. Týka sa to aj mydla od gréckeho výrobcu PATERAKIS CHARALAMBOS PHARMACY pripomínajúceho zmrzlinu v rôznych farbách, ktoré sa predáva v balení s plastovou lyžičkou.

Ukrajinský krém na pokožku taktiež obsahuje zmes nepovolených konzervačných látok, ktoré môžu spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb. Krém na bielenie pokožky značky Clinic Clear od výrobcu Dodo cosmetics z Toga ako aj krém na bielenie pokožky s názvom Half Cast značky 2 tees, ktorý vyrobila spoločnosť Nahco Export Shed z Nigérie, obsahujú látku hydrochinón, ktorá podľa predpisov EÚ nesmie byť zložkou kozmetických výrobkov.

Výrobok na bielenie pokožky značky Maxi Light od firmy NP Gandou z Pobrežia Slonoviny zas obsahuje nepovolenú látku kojic acid. Krém na ruky a telo značky DORALL Collection od Suntara Cosmetics z Indie obsahuje zmes nepovolených konzervačných látok, ktoré môžu spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.