Otráv vzácnych dravcov je čoraz viac

Kým za posledných 11 rokov zaevidovali v prírode 25 otrávených návnad, od začiatku tohto marca ich polícia zaznamenala až sedem. V pohotovosti sú policajti, štátni ochranári aj poľovníci. Verzií, kto za tým môže stáť, je viac. Uvažuje sa o chovateľoch, ktorí si chcú takto pred dravými vtákmi chrániť domáce zvieratá, v hľadáčiku sú aj poľovníci. Práve ich zástupcovia sľubujú, že v stredu sa verejnosť dozvie viac.

O otrávených vtákoch informovali ako prví ornitológovia z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. Zhruba pred dvomi týždňami oznámili úhyn samice orla kráľovského, ktorú v roku 2013 ešte ako mláďa okrúžkovali v maďarskom pohorí Matra. Ornitológovia ju našli otrávenú v katastri obce Veľký Cetín (okr. Nitra) po tom, ako ich kolegovia z Maďarska informovali o podozrivom signále z vysielačky. V jej blízkosti boli mŕtve líšky a tri myšiaky lesné. O niekoľko dní neskôr pribudol ďalší smutný prípad. Pri obci Neded (okr. Šaľa) objavili štyroch mŕtvych orliakov morských, ide o mimoriadne vzácneho a ohrozeného dravého vtáka.

Dravce, ktoré sa nám dostanú do rúk a my ich zröntgenujeme, majú väčšinou v tele broky. To znamená, že sa tu vôbec nerešpektuje zákon. Jozef Chavko, predseda Ochrany dravcov na Slovensku

"Jedného zo štyroch uhynutých orliakov morských sme spoznali podľa krúžku. Ďalšie dva tvorili s najväčšou pravdepodobnosťou pár z neďalekého hniezda. Hniezdenie preto bude neúspešné,“ opísal ochranár Tomáš Veselovský. Spoločenská hodnota orla kráľovského aj orliaka morského je 5 990 eur.

Polícia počas marca a apríla zadokumentovala celkom sedem prípadov otrávených návnad, ktorými boli usmrtené chránené a ohrozené živočíchy, ale aj poľovná zver. „Neznámy páchateľ rozmiestnil otrávené návnady. Ide o vysokorizikové chemické látky. Použité jedy sú nebezpečné nielen pre živočíchy, ale aj pre človeka,“ zdôraznil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Na prilákanie dravých vtákov páchatelia použili otrávené sliepky, holuby či zajace. Polícia upozorňuje, že ak niekto mŕtve zviera v prírode nájde, v žiadnom prípade s ním nesmie manipulovať a mal by hneď kontaktovať políciu.

Policajný odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality eviduje za obdobie rokov 2006 až 2017 25 prípadov použitia otrávených návnad. Tohtoročný nárast je teda alarmujúci.

Spoločenská hodnota orliaka morského je 5 990 eur. Autor: Ochrana dravcov na Slovensku

Štátna ochrana prírody (ŠOP) spustila mimoriadne kontroly, ktoré prebehli počas sviatkov a pokračujú aj tento týždeň. V spolupráci s políciou sa zamerali na hniezda orliakov morských v okresoch Nové Zámky, Šaľa až po Gabčíkovo, kontroly sa sústredili aj do Chráneného vtáčieho územia Kráľová (okr. Šaľa a Galanta).

„Nami vykonané kontroly dopadli pozitívne, kontrolované lokality boli bez nálezu chránených druhov vtákov. Ďalší prípad bol zaznamenaný počas sviatkov bol iba v okrese Dunajská Streda, v katastrálnom území Blatná na Ostrove. V súčasnosti je v štádiu vyšetrovania,“ uviedla pre Pravdu štátna ochrana prírody s tým, že bližšie informácie môže poskytnúť iba polícia.

Polícia ešte dodala, že ďalší prípad zaevidovali v Lučenci. „Ku dňu 3 apríla polícia vyšetruje sedem prípadov otráv chránených druhov živočíchov a poľovnej zveri,“ spresnilo oddelenie komunikácie s tým, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nemôžu poskytnúť viac informácií. Nie je preto známe, o aké druhy zvierat ide a koľko ich už zomrelo.

Orliak morský. Autor: Ochrana dravcov na Slovensku

Ako jed používajú páchatelia karbofurán, ktorý je veľmi jedovatý a hrozí riziko priotrávenia aj u človeka. Môže sa prenášať aj dotykom. V Európskej únii je od roku 2009 zakázaný. Podľa Jozefa Chavka, predsedu Ochrany dravcov na Slovensku, sa dá k nemu ľahko dostať v inej krajine, nájdu sa tiež ľudia, ktorí ho majú v zásobe od čias, keď bol povolený. „Kedysi sa používal v poľnohospodárstve alebo na ošetrovanie golfových ihrísk. Jeho toxicita bola taká vysoká, že tam všetky vtáky hynuli. Z tohto dôvodu bol karbofurán zakázaný,“ priblížil Chavko.

Zdôraznil, že pri otravách dravcov nechce na nikoho ukazovať prstom. Niektoré indície však vedú k poľovníkom. „V súčasnosti vznikol problém, až hystéria z poklesu malej zveri – je čoraz menej zajacov, bažantov, jarabíc, teda tých druhov, ktoré lovia poľovníci. A, žiaľbohu, objavil sa veľmi jednoduchý názor, ktorý je vedecky vylúčený, že sa zodpovednosť zvaľuje na dravé vtáky a predátory. Tieto otrávené návnady , ktoré nachádzame, sú najčastejšie vykladané v nížinách. Práve v oblastiach, kde žije malá zver. A karbofurán sme našli aj v návnade – zvyškoch diviaka. Kto sa môže k takému niečomu dostať? Bežný človek nie,“ myslí si ochranár. „Dravce, ktoré sa nám dostanú do rúk a my ich zröntgenujeme, majú väčšinou v tele broky. To znamená, že sa tu vôbec nerešpektuje zákon,“ podčiarkol Chavko.

Podľa Imricha Šubu, riaditeľa kancelárie Slovenskej poľovníckej komory, by poľovník dravca nikdy neotrávil. „Poľovníkov je 62-tisíc, nevylučujem, že sú medzi nami lepší aj horší ľudia. No poľovník takéto niečo nikdy nespraví. Ak áno, tak jedine pytliak a nevzdelaný, hlúpy človek. Takého nie je možné nazvať poľovníkom,“ zdôraznil Šuba s dôvetkom, že aplikovanie kolektívnej viny ho veľmi mrzí. Poukázal, že mnohí poľovníci, kynológovia, sokoliari robia veľa prospešného pre prírodu – zachraňujú jarabice, stavajú hniezda, v lete nosia vodu, vysádzajú stromy. Títo ľudia si podľa neho kolektívnu vinu nezaslúžia.

Prisľúbil, že viac informácií poskytne v stredu, komora už ohlásila tlačovú konferenciu. Dodal, že poľovníci chcú, aby bol dolapený páchateľ, či už to bol poľnohospodár alebo chovateľ holubov. Dravce sú podľa neho súčasťou našej flóry a fauny. „S čím by pracovali naši sokoliari, ak by neboli v prírode pernaté dravce? A je dokázené, že ich zásah do tzv. úžitkovej zveri (napr. zajace, králiky či srny, pozn. red.) je minimálny,“ uzavrel poľovník Šuba.