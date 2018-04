Prokurátor odmietol fúkať, hrozí mu väzenie

Keď vodič odmietne dychovú skúšku, automaticky sa na neho hľadí, ako keby jazdil pod vplyvom alkoholu s viac ako 1 promile, čo je už trestný čin. Obvinenému prokurátorovi hrozí trest až na jeden rok a strata práce.

Marka S. vyšetrovateľ obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Po vznesení obvinenia nasledoval návrh na väzobné stíhanie. Ešte v nedeľu o ňom rozhodoval Okresný súd v Dolnom Kubíne. „Sudca pre prípravné konanie rozhodoval o návrhu prokurátora na vzatie obvineného do väzby z dôvodov tzv. útekovej väzby. Obvinený nebol vzatý do väzby, nakoľko neboli zistené konkrétne skutočnosti, ktoré by preukazovali reálnosť obavy, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu,“ povedala hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Lenka Belavá.

Okresný prokurátor v Dolnom Kubíne proti rozhodnutiu súdu podal sťažnosť. „Dôvodom podania návrhu bola obava, že obvinený ujde alebo sa bude skrývať, nakoľko sa pokúsil policajtom ujsť,“ informoval hovorca Krajskej prokuratúry Žilina Milan Cisarik. O sťažnosti bude vo štvrtok rozhodovať Krajský súd Žilina.

Marko S. v noci zo štvrtka na piatok prechádzal cez obec Párnica (okres Dolný Kubín), kde ho zastavila policajná hliadka. Odmietol sa podrobiť dychovej skúške na alkohol a tiež lekárskemu vyšetreniu. Policajti ho preto predviedli na policajný útvar.

Ak ho súd uzná vinným, okrem trestu príde aj o prácu. „Generálny prokurátor odvolá z funkcie prokurátora, ktorý bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený pre úmyselný trestný čin,“ vysvetlil prokurátor Generálnej prokuratúry Jozef Čentéš, ktorý sa odvolal na zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch. Po dobu trestného stíhania môže generálny prokurátor dočasne pozastaviť výkon jeho funkcie.

Len pred pár týždňami prejednával súd prípad humenského okresného prokurátora Igora M. (55). Ten začiatkom minulého roku šoféroval v centre Humenného opitý, nafúkal takmer dve promile. V polovici decembra mu Okresný súd vo Svidníku vymeral sankciu 800 eur a zákaz šoférovať na dva a pol roka. Obžalovaný podal proti trestnému rozkazu odpor a prípad sa dostal na prešovský krajský súd. Na marcové pojednávanie sa Igor M. nedostavil a od sudcu dostal poriadkovú pokutu 200 eur.