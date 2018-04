Študovať v zahraničí bude možné aj online

Tá rozšíri a doplní možnosti vzdelávania pre študentov, ktorí vycestujú do zahraničia. Zároveň umožní zúčastniť sa online kurzov a diskusií so zahraničnými spolužiakmi pre tých študentov, ktorí pre zdravotné či sociálne dôvody nemôžu odísť za hranice.

Projekt virtuálnej výmeny v rámci programu Erasmus spustila Európska komisia v polovici marca. Pomocou neho chce v priebehu nasledujúcich dvoch rokov podporiť medzikultúrny dialóg a zlepšiť zručnosti minimálne 25 000 mladých ľudí po celej Európe. Virtuálna výmena bude spájať mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, študentov a akademických pracovníkov z európskych krajín a krajín južného susedstva EÚ.

„Udeje sa to prostredníctvom moderovaných diskusií, nadnárodných projektových skupín či otvorených online kurzov a odbornej prípravy,“ priblížila Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku. Mladí ľudia z rôznych kútov sveta sa napríklad budú môcť raz za týždeň spojiť cez internet. „Na základe materiálov, ktoré sa vopred rozošlú, prostredníctvom moderátora, budú potom debatovať o otázkach, ako je hospodársky rozvoj či zmena klímy,“ upresnila Ludviková.

Zapojí sa 8 000 mladých ľudí

Projekt zahŕňa 33 krajín zapojených do programu Erasmus a región južného Stredozemia, teda Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbyu, Maroko, Palestínu, Sýriu a Tunisko. Európska komisia chce otvoriť dvere do sveta najmä zdravotne a sociálne znevýhodneným, ktorí vycestovať nemôžu. „Virtuálnou výmenou umožníme väčšiemu počtu ľudí nadviazať kontakt, oslovíme mladých ľudí s rôznym sociálnym pozadím a podporíme porozumenie medzi kultúrami. Budú sa tak vytvárať mosty a prispievať k rozvíjaniu zručností, ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, cudzie jazyky a tímová práca,“ vysvetlil eurokomisár pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Tibor Navracsics.

Počas pilotnej fázy sa do projektu zapojí minimálne 8 000 mladých ľudí z celej Európy. Do konca roka je na program vyčlenený rozpočet v objeme dvoch miliónov eur. Ak bude úspešný, cieľom je predĺžiť ho do konca roku 2019 a tak získať ďalších 17 000 účastníkov. V budúcnosti by sa virtuálna výmena v rámci programu Erasmus mohla stať bežnou akciou.

Virtuálny svet hranice nepozná

Nášmu ministerstvu školstva sa rozšírenie vzdelávania pozdáva. „Virtuálna mobilita umožní zapojenie väčšieho počtu študentov, a to najmä tých zo znevýhodneného prostredia, alebo so špeciálnymi potrebami, zvýši digitálne zručnosti účastníkov, či študenti dostanú možnosť spoznať prostredie ešte pred nástupom na „fyzickú“ mobilitu,“ reagoval tlačový odbor ministerstva.

Okrem začlenenia sociálne a zdravotne znevýhodnených študentov víta aj fakt, že virtuálny Erasmus skvalitní aj ten fyzický. „Väčšina vysokoškolákov študuje v danom čase v národnom prostredí, čo sa môže v súčasnom svete vzdelávania javiť ako limitujúce. Virtuálny svet takéto hranice nepozná a umožňuje komunikáciu s kolegami vo svete v reálnom čase. To so sebou prináša väčšiu flexibilitu či otvorenie sa a zatraktívenie vzdelávacích inštitúcií pre študentov,“ dodal tlačový odbor. O online zahraničné štúdium bude podľa ministerstva záujem. Kým v roku 2016 absolvovalo Erasmus 8 014 študentov, minulý rok to bolo 9 545.

Novinka pomôže tým, ktorí nemôžu vycestovať

Čerství absolventi vysokých škôl sa zhodujú, že online forma Erasmu pomôže najmä tým, ktorí do zahraničia vycestovať nemôžu. „Využil by som to v prípade, že nemám možnosť odísť. Na fyzickom Erasme by som to však nevyužíval, skôr by som sa snažil o osobný kontakt ako online, " mieni Vlado, ktorý má za sebou ročný pobyt vo Francúzsku. "Počas neho som vypracovával rôzne projekty, ktoré som potom mohol konzultovať s odborníkmi,“ doplnil vyštudovaný architekt.

Dôvody nevycestovania počas celej vysokej školy sú u mladých ľudí rôzne. „Možnosti Erasmu som vôbec počas vysokej školy nevyužila. Doma ma držali záväzky. Neviem si predstaviť odísť na niekoľko mesiacov od priateľa a tiež som sa venovala hudbe a ďalším aktivitám, ktoré by inak museli dostať stopku. Online forma by bola pre mňa určite vhodnejšia,“ uzavrela Petra, absolventka psychológie.