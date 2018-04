Veronika D. dobodala muža po hádke. Hrozí jej až dvadsaťročný trest

Žilinskí policajti obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu 29-ročnú Veroniku D., ktorá mala na Veľkonočnú nedeľu (1.4.) v dome v Dolnom Hričove (okres Žilina) bodnúť po hádke 25-ročného muža dvakrát do krku a raz do ramena. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Aurel Gonščák.

Doplnil, že na Veľkonočnú nedeľu večer priviezlo mladého muža pred budovu urgentného príjmu žilinskej fakultnej nemocnice vozidlo Opel Vectra striebornej farby.

„Stav mladého muža si vyžadoval okamžite chirurgický zákrok a bol uvedený do umelého spánku. Jeho stav si ešte v ten večer vyžiadal prevoz do Univerzitnej nemocnice v Martine. Podľa vyjadrenia lekárov si muž zranenia nespôsobil sám. Do nemocnice boli okamžite vyslaní pracovníci kriminálnej polície a ešte v nedeľu večer sme stotožnili Opel Vectra a zistili jeho posádku,“ povedal krajský policajný riaditeľ.

Podľa vyšetrovateľky odboru kriminálnej polície KR PZ v Žiline Hany Kubalovej mala obvinená žena dom v Dolnom Hričove v prenájme.

„Napadnutý muž tam s ňou sem-tam prebýval ako kamarát. Došlo medzi nimi k hádke. Môžem povedať, že obaja boli pod vplyvom psychotropných látok a skončilo to tým, že ona zaútočila na neho a spôsobila mu tri bodné poranenia. Zraneného muža priviezol do nemocnice spolu s obvinenou Veronikou ďalší mladý muž, ktorý prebýval v dome,“ uviedla Kubalová.

Prokurátorský dozor vykonáva prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) Žilina. "Po preskúmaní spisového materiálu podal prokurátor návrh na vzatie obvinenej do väzby. Dôvodom podania návrhu je obava, že obvinená ujde alebo sa bude skrývať, ako aj obava z pokračovania v trestnej činnosti.

Konkrétnejšie, že dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsila. O návrhu prokurátora bude rozhodovať sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Žilina. V prípade uznania viny hrozí páchateľke trest odňatia slobody 15 až 20 rokov," dodal prokurátor KP Milan Cisarik.