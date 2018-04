Vláda poskytne zo svojej rezervy pre okres Sabinov milión eur

„Žiadna obec z tohto okresu by nemala prísť ‚na krátko‘. Do každej obce plynú prostriedky, ktoré starostovia použijú na účel, o ktorom sami rozhodli. Sú to prostriedky, ktoré úplne nesúvisia s akčným plánom, ale majú byť akoby navyše možnosťou ušetriť časť prostriedkov samotným obciam. Ide štandardne o opravy infraštruktúry, a opravu a údržbu majetku jednotlivých obcí. Pri mnohých obciach a mestách ide aj o výstavbu zariadení, ktoré majú významný vplyv na rozvoj cestovného ruchu, lebo aj to vidíme ako jednu zo zaujímavých oblastí pre tento región, kde vidíme možnosť zamestnávať ľudí,“ uviedol Pellegrini.

Rozdali úlohy

Vláda podľa jeho slov rozhodla nielen o rozdelení peňazí, ale prijala i úlohy, ktoré vzišli z diskusie so zástupcami samosprávy. V Sabinove je to konkrétne obchvat mesta, keďže hlavná trasa vedie cez historické centrum. „Vláda uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií, spolu s ministrom dopravy, predložiť vláde na rokovanie do 30 dní konkrétny záväzný harmonogram toho, ako sa bude postupovať pri výkupe pozemkov pre tento obchvat spolu s finančným zabezpečením,“ povedal premiér.

„Najneskôr v máji tohto roku bude spojazdnený zjazd aj výjazd na diaľnicu D1 pred Fričovcami tak, aby občania tohto okresu mali plynulý a veľmi rýchly prístup na diaľnicu D1 a umožnili sme im tak lepšiu mobilitu,“ doplnil.

Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) a minister financií Peter Kažimír (Smer) dostali podľa Pellegriniho za úlohu nájsť riešenie, ako by bolo možné vyriešiť prevod budovy štátneho podniku Lesy SR na mesto. „Je to sklad, ktorý by mesto vedelo naozaj veľmi dobre využiť, ale nemôže si dovoliť kupovať majetok za trhové ceny,“ povedal premiér.

Ako zdôraznil, budú dôsledne žiadať plnenie jednotlivých úloh, aby to neskončilo len pri nejakých sľuboch. „Budem dohliadať na to, ako jednotliví členovia vlády svoje úlohy, ktoré v danom regióne sľúbia a povedia, že ich urobia, aby sa aj tak stalo,“ skonštatoval.

Parkovisko pre Lipany

Najvyššiu investíciu vo výške 150 000 eur vláda schválila mestu Lipany na vybudovanie centrálneho parkoviska pre regionálny turizmus. Mesto Sabinov získalo 80 000 eur na rekonštrukciu hľadiska a podlahy kinosály digitálneho kina Torysa, ďalších 80 000 eur na rekonštrukciu atletickej dráhy pri Základnej škole na ulici Komenského a 50 000 eur na vybudovanie vyhliadkovej veže nad Švabľovkou.

Akčný plán z roku 2016

V auguste 2016 vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Sabinove schválila akčný plán rozvoja okresu. Jeho hlavným cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 1 115 pracovných miest do roku 2020.

Doteraz sa podarilo vytvoriť 762 miest. Počet dlhodobo nezamestnaných sa znížil o 878 ľudí. Od roku 2015 sa znížila nezamestnanosť v kraji z 20 percent na 12 percent. Reštart okresu by mali zabezpečiť finančné investície vo výške 82 miliónov eur s predpokladom krytia z verejných zdrojov vo výške 60 miliónov eur a 22 miliónov eur z ostatných zdrojov. Celková výška prijatého regionálneho príspevku predstavuje sumu 3,84 milióna eur.

Pomalé čerpanie príspevku

Premiér vyslovil nespokojnosť s tempom čerpania regionálneho príspevku, z ktorého sa doteraz vyčerpalo iba osem percent, čomu zodpovedá suma 182 711 eur. V priebehu prvých dvoch rokoch (2016–2018) vláda plánovala uvoľniť regionálny príspevok vo výške 2,2 milióna eur. Doteraz o dotáciu požiadalo 26 subjektov s požadovanou sumou takmer 1,15 milióna eur, z toho zazmluvnených je 15 projektov vo výške okolo 540 000 eur (24 percent).

Pellegrini povedal, že jeho cieľom bude debyrokratizácia štátu. „Hovorili sme o potrebe zjednodušiť a zrýchliť čerpanie regionálnych príspevkov. Ani ja nie som spokojný s tým, že to čerpanie, respektíve presun prostriedkov z Bratislavy do regiónu je pomalé, samosprávy nám signalizujú, že je administratívne náročné, ja osobne som prisľúbil, že budeme hľadať riešenia, ako ho ešte viac zjednodušiť a hlavne zrýchliť čerpanie. Minister práce prisľúbil, že k 1. máju bude k dispozícii samosprávam metodika, podľa ktorej sa budú môcť uchádzať o zriadenie sociálnych podnikov,“ povedal.

Predseda vlády povedal, že jeho nespokojnosť sa týka čerpania regionálneho príspevku. Financovanie zo štrukturálnych fondov je lepšie. V najbližších mesiacoch sem príde 22 miliónov eur, čo dáva veľmi dobrý predpoklad, aby požadovaných 40 miliónov eur do konca roka naplnili.

Vytvorili 760 pracovných miest

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer) uviedol, že v Sabinovskom okrese pripravili ľudí pre trh práce a v tomto trende chcú pokračovať. Vytvorili 760 pracovných miest. „Príprava spočívala v rekvalifikácii a v projektoch, ktoré sa týkali zvýhodnenia prijímania zamestnancov pre trh práce tu v okrese. Časť prostriedkov bola na prípravu ľudí, aby sa vedeli na trhu práce uplatniť. Ide o rôznorodé sféry, čo sa týka rekvalifikácie – od zváračov, cez zdvižné vozíky, opatrovateľky, IT systém,” konkretizoval Richter.

Podľa jeho slov vláda nemá záujem, aby ľudia zo Sabinova, ktorí chcú pracovať, museli odchádzať za prácou niekde do Bratislavy. Ich záujmom je vytvárať nové pracovné miesta aj v tomto regióne. Podpora išla zamestnávateľom za predpokladu, že vytvorili pracovné miesta v tomto okrese.

Primátor Sabinova: Pomoc by mohla byť vyššia a promptnejšia

Primátor Sabinova Peter Molčan, ktorý je piate volebné obdobie vo funkcii, uviedol, že až v tomto volebnom období vidí konkrétnejšiu pomoc štátu, aj keď by táto pomoc mohla byť vyššia a promptnejšia.

Na rokovaní sa zúčastnili okrem členov vlády SR aj zástupcovia územnej samosprávy – primátori Sabinova, Lipian, niektorí starostovia obcí, zástupcovia štátnej správy a podnikateľského sektora okresu a poslanci Národnej rady SR zo šarišského regiónu. Rokovalo sa na pôde mestského úradu v Sabinove.